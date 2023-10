Maru Botana recordó la conmovedora señal que recibió tras la muerte de su hijo Facundo

posteo Maru Botana.jpg

“Cuando fue lo de Facu yo iba a correr y si bien estaba muy triste, en ese momento aprovechaba para largar todo lo triste y no largarlo adelante de los chicos que eran re chiquitos”, arrancó contando Maru en una charla con María Laura Santillán para Infobae.

“Estábamos en pleno cumpleaños en mi cocina con mi mejor amiga, que era la madrina de Facundo, la señora que lavaba los platos y dos amigas mías. Y entra un pájaro verde, tiqui, tiqui, tiqui, por toda la cocina y se va. Entonces nos miramos con mi amiga. Fue como decir: está todo bien”, continuó relatando la cocinera televisiva.

Fue allí cuando, a corazón abierto, recordó que con su amiga se quedaron calladas y nunca más dijeron nada, pero aseguró emocionada: "Para mí fue mi señal enorme, nunca me la voy a olvidar”.

MAru botana y sus hijos .jpg

La emoción de Maru Botana al recordar el cariño de la gente cuando murió su hijo Facundo

en abril de este año Fer Dente recibió a Maru Botana en los estudios de América TV, y en un programa a pura emoción, la cocinera recordó en Noche al Dente, con mucha nostalgia, el cariño que recibió cuando atravesó la muerte de su bebé Facundo, uno de los momentos más difíciles de tu vida.

"El día que volvíamos de enterrarlo, nos enteramos que había un blog de un chico que se llamaba 'Fuerza Maru'. Ahí me escribía todo el mundo, y fue una súper compañía para mi", comenzó.

"Yo lo leía todas las noches, son esos momentos en el que vos estabas con tu bebé y yo terminaba destrozada. Nunca me imaginé tanto. Fue muy fuerte el amor que la gente me dio en ese momento", recordó con la voz quebrada.

maru botana noche al dente.jpg

"Todo lo que me llegaba fue una devolución enorme de la gente que yo no sabía que me seguía. Me llegaban cartas y cartas de todas partes del mundo, era impresionante", sumó y se sinceró: "Eso, mi familia y todo lo que me rodeaba fue como decir... Vamos".

Cuando Fer Dente le preguntó si antes de aquel momento ella era "esa energía" que es hoy, o la potenció, Maru no lo dudó: "Me potenció... Me hizo disfrutar minuto a minuto, el día a día, tratar de minimizar los problemas y también por eso quise tener más hijos... hay que seguir", cerró, con la energía y el carisma que la caracteriza.