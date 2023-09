La desgarradora carta de Maru Botana para su hijo Facundo, a 15 años de su muerte

Maru Botana posteo a 15 años de la muerte de su hijo Facundo.jpg

Al tiempo que continuó reflejando sus emociones, al asegurar: "Y esa es la explicación tanto amor! El amor es lo que nos hizo fuertes! Nos potenció! Nos unió! No sé... yo creo y avalo que los que sufrimos un dolor tan grande, tenemos un cartel enorme de poder lograr ser felices y de vivir la vida minuto a minuto con todo lo que te gusta".

Claro que además remarcó cómo la partida de un hijo transforma todo en el seno familiar. "Tu vida cambia, la valorás el doble. El amor se fortalece, se disfruta cada día, la entrega hacia los demás es total", confió a corazón abierto.

En tanto, desde Bariloche donde se encuentra con toda la familia, Maru Botana concluyó su emotivo homenaje asegurando "Vos estás conmigo Facu y con todos nosotros. Tu paso fue rápido, pero tu huella fue enorme. Te amo Facu y te abrazo una y otra vez. Hoy en la montaña te siento cerca y me hace bien", y en sus palabras finales sentenció a flor de piel: "En esos sueños que tengo, sueño con volverte a abrazar y besar. Y alguna vez será".

Maru Botana visitó la tumba de Facundo con su hijo Juan Ignacio: la desgarradora foto

A mediados de junio, Maru Botana compartió en las redes sociales un momento familiar muy emotivo que vivió al visitar la tumba de su hijo Facundo en compañía de Juan Ignacio, otro de sus hijos. En el posteo en Instagram se puede ver a la cocinera y el pequeño abrazados y arrodillados ante el lugar donde descansan los restos del bebé, quien falleció en septiembre de 2008 a causa de una muerte súbita a los seis meses de vida.

"Este día me lo había guardado para mí, un momento único en mi corazón. Me venía una angustia enorme de estar ahí poniendo flores para Facu y mis padres. Y también una sensación de paz, de amor, de ganas de llorar, reír y agradecer", precisó profunda Maru Botana.

Y explicó: "Ese día Juani me quiso acompañar y cuando entramos me dijo quiero ir a ver a Facu. Me encantó pero no imaginé en ese momento, lo que viviría. Fue una sensación de amor tan grande verlo buscar la tumba, encontrarla y ni que decirles ver el ramo que eligió".

"Les cuento que Juani solo escuchó historias de Facu de sus hermanos, de mí y hoy te explica perfecto lo sucedido y lo comparte. Quizás les puede sonar raro este post. Para mí es de un logro enorme", remarcó la chef.

"Tanto camino recorrido desde que nació Juani, tanta incertidumbre de que no le vuelva a ocurrir lo mismo. Sufrí mucho y todos lo saben, pero hoy quería compartirles este momento que viví tan hermoso y de tanto vivido, él limpiaba el nombre y le daba besos", comentó conmovida.

Y añadió: "Creo que todos los que pasaron por este dolor tan enorme, lo van a entender perfecto y a los que no, es simplemente un compartir algo fuerte en mi semana".

"Agrego la foto me la sacó @carohaymes desde su corazón. Hoy no está mamá para contarle pero seguro lo vio conmigo y Facu está presente en esta hermosa familia", cerró Maru a corazón abierto.