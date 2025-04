Marynés Breña confirmó por qué se separó de Guillermo Francella tras 36 años de casados

"Ahora estoy sola y estamos bien así los dos. Hoy estuve hablando toda la tarde, hablamos mucho. Está laburando un montón con El Encargado", dijo Marynés.

Y destacó el buen diálogo que mantienen pese a separarse: "Son 36 años, si uno no termina así (en buenos términos), ¿no? Tenemos derecho a estar felices y bien".

Sobre las razones de la separación, la ex del actor, con quien tiene dos hijos, Nicolás y Johanna, explicó sincera: "Desgaste yo creo. Un desgaste que venimos trayendo, no hubo ningún motivo".

Consultada sobre si existe la posibilidad de una reconciliación con Guillermo a futuro, Marynés Breña comentó: "No lo sé, así estamos bien. El universo dirá".

Semanas atrás se conoció la noticia de la separación del actor Guillermo Francella y su mujer Marynés Breña tras 36 años de matrimonio. "Se separaron luego de una crisis muy profunda", contó la periodista Paula Varela al anunciar la ruptura.

A los pocos días, el artista habló en Intrusos, América Tv, y confirmó la distancia. "Llevamos 38 años de relación, entre noviazgo y casamiento... Estamos pasando por una meseta", aseguró.

Marynés rompió el silencio y se refirió a la separación. "No voy a hablar. Estamos muy bien. Siempre fui perfil bajo y lo sigo manteniendo", afirmó.

La mamá de Nicolás y Yoyi Francella aclaró que no acompañó a Guillermo a los Martín Fierro de Cine porque no estaba en el país. "Yo no estaba. Me encontraba de viaje en Miami", señaló.

Marynés también hizo alusión al enojo de su cuñado con una periodista de Desayuno Americano que intentó tener su palabra. "Ricardo es una persona que quiero mucho. Se sacó.... es un poco explosivo, como buen tano. Es una persona que no está acostumbrada a los medios", explicó.

Por último, la mujer del actor confirmó por qué no pasaron juntos el aniversario de casados. "No estuvimos juntos porque él estaba filmando, yo me fui a ver a mi hermana, que vive en España y teníamos planificado hacer un viaje", cerró.