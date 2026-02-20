Daniela Christiansson celebró el cumpleaños de Benedicto López con imágenes inéditas

En este nuevo escenario más armonioso, el exfutbolista y su pareja comenzaron a mostrarse con mayor naturalidad en redes sociales, compartiendo imágenes familiares que reflejan una dinámica ensamblada y consolidada. Así, los seguidores pudieron ver cómo fue creciendo la relación entre la modelo y los hijos de Maxi López.

Vale recordar que la historia de amor entre Maxi López y Daniela Christiansson comenzó en 2014, tras conocerse en un restaurante de Milán, Italia. Poco después oficializaron el romance y, con el correr de los años, afianzaron su vínculo. En 2021 anunciaron su compromiso y más tarde agrandaron la familia con la llegada de sus hijos: Elle, nacida en 2023, y Lando, quien llegó al mundo el 31 de diciembre de 2025.

En este contexto familiar más equilibrado, el cumpleaños número 14 de Benedicto López se convirtió en una fecha atravesada por afecto, recuerdos y demostraciones públicas de cariño que dejaron en claro la buena sintonía que reina puertas adentro.

Cuáles son las intimidades que reveló Daniela Christiansson sobre sus comienzos junto a Maxi López

En medio del fuerte protagonismo que viene teniendo Maxi López desde que aceptó participar en MasterChef Celebrity (Telefe), salió a la luz una divertida y hasta ahora desconocida anécdota de sus primeros tiempos con Daniela Christiansson. Fue la propia modelo sueca quien, semanas atrás, decidió ventilar un recuerdo de aquellos inicios y dejó al exfutbolista completamente expuesto con una historia que rápidamente se volvió viral.

Todo se dio a partir de una charla íntima que mantuvieron en su casa de Suiza, cuando ella estaba transitando su segundo embarazo. En ese intercambio distendido, Daniela Christiansson sorprendió al deslizar con picardía: “Pasó lo que ahora aprendiste”, mientras lo miraba cómplice. La referencia tenía que ver con una de sus primeras citas, que no salió precisamente como esperaban.

Entre risas, Maxi López intentó defender su postura y remarcó que jamás dejó de lado la educación. “Yo les explicaba a los chicos que tienen que ser educados”, sostuvo en alusión a sus hijos. Y redobló la apuesta: “Hay que saber comportarse. Siempre educado. Siempre me sabía comportar”.

Lejos de contradecirlo, la modelo coincidió: “Siempre fuiste súper educado. Me hacía reír un montón. Eso es importante”. Sin embargo, ese comentario fue el puntapié para que ella sacara a relucir el episodio ocurrido en París, en 2014, cuando recién empezaban a conocerse.

Con tono divertido, recordó: “Ahora no, pero ahí vos sabías que yo no tomo otra cosa en el boliche que shot de tequila”. Esa frase desató la carcajada general y dejó en evidencia que aquella noche terminó siendo inolvidable, aunque no por los mejores motivos.

El propio Maxi López, entre gestos de resignación, aportó más detalles sobre la fallida salida: “Uh, el tequila. Empezamos tomando champagne, mucho champagne; después pasamos a vodka, y después terminamos con los shots de tequila”. Según explicó, fue acumulando tragos sin medir consecuencias. Incluso bromeó diciendo que “venía cargando el tanque”, hasta que todo se descontroló. Fue entonces cuando Daniela Christiansson remató sin filtros: “Terminaste súper mal”.

El exjugador, algo avergonzado, relató cómo se desencadenó el final: “Salimos del lugar, nos pasa a buscar el chofer para llevar a toda la banda y arrancó muy rápido. Para mí fue culpa del chofer. Salió muy rápido, a 200 kilómetros por hora, se me movió un poco todo. Cuando salí el aire del lugar me movió un poco”, explicó, entre risas.

Y como broche de oro, confesó que, al bajarse del auto y abrirle la puerta a Daniela frente a la policía, se “vomitó la vida”. ¿El desenlace? Ella dejó a Maxi López y a un amigo descansando en el hotel y decidió seguir la noche de fiesta con su grupo de amigas. Una primera cita accidentada que, lejos de alejarlos, quedó como una anécdota más en su historia de amor.