La mujer de Guillermo Francella habló por primera vez de la separación: "No estuvimos juntos porque..."

Este lunes, Marynés rompió el silencio con el programa de Flor de la V y se refirió a la separación. "No voy a hablar. Estamos muy bien. Siempre fui perfil bajo y lo sigo manteniendo", afirmó.

La mamá de Nicolás y Yoyi Francella aclaró que no acompañó a Guillermo a los Martín Fierro de Cine porque no estaba en el país. "Yo no estaba. Me encontraba de viaje en Miami", señaló.

Marynés también hizo alusión al enojo de su cuñado con una periodista de Desayuno Americano que intentó tener su palabra. "Ricardo es una persona que quiero mucho. Se sacó.... es un poco explosivo, como buen tano. Es una persona que no está acostumbrada a los medios", explicó.

Por último, la mujer del actor confirmó por qué no pasaron juntos el aniversario de casados. "No estuvimos juntos porque él estaba filmando, yo me fui a ver a mi hermana, que vive en España y teníamos planificado hacer un viaje", cerró.

Días atrás, la periodista Paula Varela confirmó la separación de Guillermo Francella y su mujer Marynés Breñatras 36 años de matrimonio. "Se separaron luego de una crisis muy profunda", contó la panelista de El Trece.

Este viernes, el actor habló con Intrusos (América TV) sobre la ruptura. "No pasa nada. Hoy hablé tres veces con Marynés. No hay rispideces ni crispaciones. Está todo bien. No hay nada raro. Somos una familia hermosa", afirmó.

"¿No están separados?", le consultó el periodista Alfonso Oliva. "Llevamos 38 años de relación, entre noviazgo y casamiento... Estamos pasando por una meseta", reconoció.

Guillermo mencionó que estuvieron compartiendo el cumpleaños de su hijo, pero sorprendió al contar que no así el aniversario de casados. "Estamos muy unidos. Festejamos el cumpleaños de Nico juntos", sostuvo. "¿Y el aniversario de ustedes?", retrucó el cronista. "No pudimos coincidir porque yo estaba filmando en España y ella estaba de viaje", explicó el actor.

"¿Es una crisis pasajera?", indagó el cronista. "Por supuesto. sí. Dios quiera que así sea", acotó el protagonista de El Encargado, dejando abierta la posibilidad da una reconciliación.

Guillermo esbozó un motivo que explicaría la ruptura: "El tiempo". El arista señaló que es lógico que en tantos años pasen por una turbulencia en la relación.

Al finalizar, el actor reconoció que no imaginaba que el tema iba a trascender a los medios. "Se ventiló algo que no imaginé que se iba a ventilar, pero bueno cuando uno es conocido no hay otra alternativa que enfrentar las circunstancias", concluyó.