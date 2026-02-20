Andrea Rincón se defendió tras el escándalo con Milo J y arremetió contra los medios
Andrea Rincón aclaró que nunca dijo que Milo J estaba “endemoniado” y responsabilizó a los medios por tergiversar sus palabras.
Luego de la polémica generada por sus declaraciones, Andrea Rincón volvió a dar su versión y aseguró que nunca calificó a Milo J como “endemoniado”. Según explicó, sus palabras fueron sacadas de contexto, lo que derivó en críticas masivas y en la reacción de la madre del artista.
La actriz estuvo en AZZ Stream, donde negó de manera categórica haber usado esos términos. “Lo que pasa es que acá hay algo que sucede, porque yo digo algo acá y después se quita”, señaló.
En ese mismo espacio, Rincón recordó cómo se difundió la frase que generó el escándalo: “‘Milo J está endemoniado porque no sonríe’. Y yo te digo que hice una nota de una hora y lo que bajan es eso”. Frente al comentario de la locutora, quien le marcó que el título era fuerte, la actriz fue clara: “Yo no dije que está endemoniado".
Molesta por la repercusión, desafió a revisar la entrevista completa: “¿La leíste completa? ¿La viste completa la nota?”, insistió, convencida de que sus palabras fueron manipuladas.
Cabe recordar que Aldana, madre del joven músico, había salido en defensa de su hijo con un mensaje breve pero contundente: “Si supieras lo que me fascina verte sonreír”.
Rincón también se refirió a esa reacción y mostró empatía: “Si a mí se meten con mi hijo de 19 años… yo voy y te mato, y tiene toda la razón”.
Embed
Cuál fue el fuerte mensaje de Milo J tras los polémicos dichos de Andrea Rincón
Tras las polémicas palabras de Andrea Rincón sobre Milo J, el músico decidió responder públicamente. Lo hizo a través de sus redes sociales con un mensaje que generó repercusión inmediata.
En una charla con Pía Shaw, Rincón había lanzado fuertes acusaciones: "Están haciendo ritos satánicos en un recital donde hay un montón de pibes que no están protegidos". Y más adelante, fue todavía más dura: "Milo J no se ríe porque está poseído. Totalmente poseído. Perdón que lo diga así".
La reacción no tardó en llegar. Aunque días después, la actriz intentó suavizar sus dichos en el programa A la Barbarossa (Telefe). Allí aclaró: "Quiero aclararlo, me parece un muy buen músico. No tengo nada en contra de este chico”.
La contestación de Milo J apareció recientemente. En sus historias de Instagram compartió un extracto de su canción Buen día portación de rostro: "En 200 años, voy a ser un mito urbano, con mi vida mal contada por adictos y cristianos". Para muchos, esa frase fue interpretada como una indirecta dirigida a Rincón.
El contexto suma peso: la exvedette atravesó en el pasado una dura lucha contra las adicciones y logró salir adelante apoyándose en la religión. Incluso, en 2023 reafirmó su fe con una ceremonia de bautismo en la Iglesia Épica.