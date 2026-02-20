Andrea Rincón se defendió tras el escándalo con Milo J y arremetió contra los medios

Cabe recordar que Aldana, madre del joven músico, había salido en defensa de su hijo con un mensaje breve pero contundente: “Si supieras lo que me fascina verte sonreír”.

Rincón también se refirió a esa reacción y mostró empatía: “Si a mí se meten con mi hijo de 19 años… yo voy y te mato, y tiene toda la razón”.

Cuál fue el fuerte mensaje de Milo J tras los polémicos dichos de Andrea Rincón

Tras las polémicas palabras de Andrea Rincón sobre Milo J, el músico decidió responder públicamente. Lo hizo a través de sus redes sociales con un mensaje que generó repercusión inmediata.

En una charla con Pía Shaw, Rincón había lanzado fuertes acusaciones: "Están haciendo ritos satánicos en un recital donde hay un montón de pibes que no están protegidos". Y más adelante, fue todavía más dura: "Milo J no se ríe porque está poseído. Totalmente poseído. Perdón que lo diga así".

La reacción no tardó en llegar. Aunque días después, la actriz intentó suavizar sus dichos en el programa A la Barbarossa (Telefe). Allí aclaró: "Quiero aclararlo, me parece un muy buen músico. No tengo nada en contra de este chico”.

La contestación de Milo J apareció recientemente. En sus historias de Instagram compartió un extracto de su canción Buen día portación de rostro: "En 200 años, voy a ser un mito urbano, con mi vida mal contada por adictos y cristianos". Para muchos, esa frase fue interpretada como una indirecta dirigida a Rincón.

El contexto suma peso: la exvedette atravesó en el pasado una dura lucha contra las adicciones y logró salir adelante apoyándose en la religión. Incluso, en 2023 reafirmó su fe con una ceremonia de bautismo en la Iglesia Épica.