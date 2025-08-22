Charlotte Caniggia dio la noticia más inesperada de su relación con su hermano Alex tras la fuerte pelea

Lo cierto es que tras su regreso de China, la mediática estuvo en el stream de Qué tupé (El Trece) y allí confirmó que en los últimos días tuvo un importante acercamiento con su hermano tras varios meses de pelea.

“Hoy ya estamos mejor, por suerte. Tuvimos muchos encuentros durante la grabación, te voy a ser sincera, pero creo que un hermano siempre va a ser un hermano”, se sinceró la morocha.

Y agregó sobre esa convivencia en China: “Los primeros días fueron medio heavys, pero después ya pudimos hablar como adultos y arreglarnos. Ya estamos rebien me pone re contenta”.

Sin embargo, pese a este momento de paz que viven, Charlotte Caniggia admitió que la relación con su hermano no es la misma de antes: “Antes nos llamábamos todo el tiempo, ahora ya no pasa eso. Ya no estamos tan unidos como antes”, finalizó.

Melody Luz contó detalles de la feroz pelea con Charlotte Caniggia y Mariana Nannis

"Con Mariana Nannis no hay vínculo. No, nada. Todo lo público que se sabe. No avanzó ni retrocedió nada. No la conoce a su nieta. Nunca la vio. Nunca nada", comenzó Melody Luz sobre sus diferencias con Charlotte Caniggia y Mariana Nannnis en charla con Pronto.

"A mí me lo preguntan mucho y de mi parte, no porque ella me ha tratado de cosas horribles y me ha dicho cosas espantosas. Entonces, corriéndome de que sea su abuela, digo que a mí no me interesaría que mi hija se relacione con una persona que trata tan mal a su mamá", continuó.

Y remarcó: "Pero, bueno, es la abuela por parte del padre y el día que el padre lo quiera se va a relacionar y si todavía no quiere no lo hará. Pero no es mi responsabilidad".

En cuanto a las diferencias con Charlotte Caniggia, hermana de su pareja Alex, Melody Luz admitió: "No tengo dudas de que la quiere a Venezia y mi hija cada vez que ve una foto de la tía la nombra y supongo que la extraña. Pero en el medio hay cosas complicadas".

"El alejamiento se dio porque dijo cosas también muy feas para conmigo, innecesarias y a Alex no le gustó nada y decidió no tener más contacto con ella. Ni a Charlotte ni a Mariana les dije cosas tan hirientes y tan feas como me dijeron a mí. Pero lo que dice Pedro de Juan, habla más de Pedro que de Juan", finalizó la bailarina.