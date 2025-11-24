Marley mostró la instalación que hizo en la casa de su madre y sorprendió: "Hasta Justin Bieber tiene uno"

Con este gesto, Marley no solo mostró su preocupación por el bienestar de su madre, sino también una alternativa práctica para quienes atraviesan situaciones similares.

¿Cómo fue el picante intercambio entre Wanda Nara y Marley cuando apareció el nombre de Mauro Icardi?

Marley se sumó a las cocinas de MasterChef Celebrity (Telefe) para reemplazar a Maxi López, quien viajó a Suiza por compromisos personales. La aparición del conductor no pasó inadvertida y generó un momento de humor que tuvo como protagonista a Wanda Nara.

La conductora no dudó en acercarse al puesto donde Alejandro Wiebe estaba preparando su plato y, fiel a su estilo directo, lanzó una pregunta con doble sentido: “¿Te gusta el fútbol, Marley?”. Él, sin imaginar lo que vendría después, contestó relajado: “Sí, me gusta el fútbol”. Wanda aprovechó para rematar con picardía: “Ahora me acordé, obvio que te gusta el fútbol si fuiste a entrevistar a mi ex”, en clara referencia a Mauro Icardi.

En su entrevista individual, Marley se tomó el asunto con humor y dijo entre risas: “Ella quiere saber de Icardi”. Luego, se hizo el distraído y agregó: “¿Era tu ex? No sabía”, mientras Wanda insistía: “Contame la verdad, cómo lo viste”.

El conductor recordó su paso por Turquía durante las grabaciones de Por el mundo: “Hablé con la gente de Galatasaray, fueron muy amables, nos invitaron al club. Él nos invitó al palco para ver el partido desde ahí. Tenía un palco de él”.

Wanda, rápida de reflejos, no dejó pasar el detalle y retrucó: “Que era mío”. Marley, fiel a su estilo, cerró el intercambio con una ocurrencia que hizo reír a todos: “Decía ‘Wanda’, pero estaba tachado y había otro nombre”.