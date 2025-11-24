Marley mostró la instalación que hizo en la casa de su madre y sorprendió: "Hasta Justin Bieber tiene uno"

A través de sus redes sociales, Marley compartió con sus seguidores una emotiva decisión: la instalación de un ascensor en la casa de su mamá, Oma, de 86 años, para facilitarle la movilidad y evitar los riesgos de la escalera.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Marley conmovió a sus seguidores al mostrar en sus redes la instalación que hizo en la casa de su mamá.
A través de sus redes sociales, Marley compartió con sus seguidores una emotiva decisión: la instalación de un ascensor en la casa de su mamá, Oma, de 86 años, para facilitarle la movilidad y evitar los riesgos de la escalera.
“Buscando una solución para mi mamá y los peligros de la escalera a cierta edad me encontré con estos ascensores que se pueden instalar muy fácil y muy rápidamente”, escribió el conductor en su cuenta de Instagram, donde además sorprendió con un detalle curioso: “Hasta Justin Bieber tiene uno”.
En un video que publicó, Marley explicó: “Estamos en la casa de mi mamá, 86 años, ya con dificultad para caminar, no puede subir muy bien la escalera y encontramos estos ascensores de marca y diseño argentino”.
El conductor también recordó parte de su infancia y cómo surgió la idea: “Yo me enteré de casualidad, porque estaba con esta dificultad. Acá está la escalera de la casa donde yo vivía cuando era chiquito. Es de madera, muy empinada, y a mi vieja le cuesta un poquito. Entonces encontré esta solución”.
Con este gesto, Marley no solo mostró su preocupación por el bienestar de su madre, sino también una alternativa práctica para quienes atraviesan situaciones similares.
Marley se sumó a las cocinas de MasterChef Celebrity (Telefe) para reemplazar a Maxi López, quien viajó a Suiza por compromisos personales. La aparición del conductor no pasó inadvertida y generó un momento de humor que tuvo como protagonista a Wanda Nara.
La conductora no dudó en acercarse al puesto donde Alejandro Wiebe estaba preparando su plato y, fiel a su estilo directo, lanzó una pregunta con doble sentido: “¿Te gusta el fútbol, Marley?”. Él, sin imaginar lo que vendría después, contestó relajado: “Sí, me gusta el fútbol”. Wanda aprovechó para rematar con picardía: “Ahora me acordé, obvio que te gusta el fútbol si fuiste a entrevistar a mi ex”, en clara referencia a Mauro Icardi.
En su entrevista individual, Marley se tomó el asunto con humor y dijo entre risas: “Ella quiere saber de Icardi”. Luego, se hizo el distraído y agregó: “¿Era tu ex? No sabía”, mientras Wanda insistía: “Contame la verdad, cómo lo viste”.
El conductor recordó su paso por Turquía durante las grabaciones de Por el mundo: “Hablé con la gente de Galatasaray, fueron muy amables, nos invitaron al club. Él nos invitó al palco para ver el partido desde ahí. Tenía un palco de él”.
Wanda, rápida de reflejos, no dejó pasar el detalle y retrucó: “Que era mío”. Marley, fiel a su estilo, cerró el intercambio con una ocurrencia que hizo reír a todos: “Decía ‘Wanda’, pero estaba tachado y había otro nombre”.