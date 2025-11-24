Cachete Sierra reveló cómo fue la reconciliación con Fio Giménez: "Estábamos..."

El artista también destacó cómo cambió la dinámica entre ellos: "Cambió la comunicación, el entender procesos, el no cerrar la puerta y darse vuelta rápidamente y también ya son años que nos conocemos".

Recordando aquel encuentro, Cachete reveló: "Yo venía de traje de un evento, me había tomado una copita porque estaba muy nervioso, estaba complicado".

Además, resumió cómo comenzó esta nueva etapa: "Ahí empezó. Una vez que nos dimos cuenta de que estábamos hasta las manos, que no pasó el tiempo, hablamos cómo hacer para que, esta vez, funcione".

¿Cuál fue el sorpresivo anuncio de Fio Giménez a tres meses de volver con Cachete Sierra?

Fio Giménez y Cachete Sierra atraviesan un gran presente en su romance. Tras reencontrarse en julio, luego de dos años de distancia, decidieron darle una nueva oportunidad al vínculo. En septiembre confirmaron públicamente su relación durante un viaje a Miami y, como si fuera poco, ahora dieron otro paso importante: comenzaron a convivir.

La noticia se conoció en el programa de streaming Viernes Trece, donde trabaja Fio. Allí, la bailarina sorprendió a todos al compartir la novedad: “¡Me mudé con Cachete! Él se fue de su casa, yo me fui de lo de Freddy y nos fuimos a una casita”, expresó con una sonrisa que reflejaba la alegría de este nuevo capítulo en su vida.

Sus compañeros, intrigados, quisieron saber cuándo había ocurrido la reconciliación. Entre risas, Giménez contestó: “Amigos, ya hace cinco años que estamos juntos”, recordando con humor la larga historia que los une, marcada por idas y vueltas.

La artista también contó cómo vivió el proceso de mudanza y las sensaciones que le generó. “Estoy muy contenta, chicos. ¿Vieron que las mudanzas dicen que son súper estresantes? Bueno, los días previos me agarró mucho miedo y me estaba tirando para atrás, pero ya estaba todo listo. Ya teníamos el día en la inmobiliaria, había que ir a firmar las cosas... Fue rarísimo, parecía que nos casábamos”, relató divertida.

Así, Fio Giménez y Cachete Sierra refuerzan su relación con este nuevo comienzo, cargado de ilusión, amor y planes compartidos para el futuro.