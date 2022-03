MasterChef Celebrity: La grave denuncia contra Mica Viciconte

Embed La gente de #MasterChefArgentina tiene varios motivos para descalificar a Mica Viciconte:

Fue la usuaria @MerMamani_12 quien aseguró que "La gente de #MasterChefArgentina tiene varios motivos para descalificar a Mica Viciconte: 1) La violencia y avaricia que demostró siempre con los demás, 2)Tiene título de gastronomía profesional, 3)Violentó a las menores de edad hijas de Nicol".

Pero eso no fue todo porque, no conforme con ello, la usuaria de Twitter arremetió contra Viciconte dando cuenta de las pocas pulgas de la mujer de Cubero para con sus compañeros, así como también de su mezquindad para con ellos. "El jurado de #MasterChefArgentina debería tener en cuenta también el compañerismo. ¿Observaron que cuando le preguntan algo a Mica Viciconte, ella no contesta? Se hace la distraída, es avara y mezquina. Cuando le va bien al otro se le nota en la cara. Es una soberbia de lo peor", cerró la fan de MasterChef Celebrity.

Piden la expulsión de Mica Viciconte de MasterChef Celebrity

Un verdadero escándalo se desató en torno a la final de MasterChef Celebrity. Porque además del posteo de Rocío Marngo, contaron en Intrusos que otro escándalo sobre Mica Viciconte en la final del reality se generó por un posteo de Fabián Cubero.

El ex futbolista compartió un posteo en su TikTok, donde se puede ver que está junto a su pareja, Mica Viciconte, y uno de los jurados del programa de Telefe, Donato de Santis.

A muchos usuarios le llamó la atención que en la imagen Mica está luciendo el delantal que le dan a los finalistas para competir por el gran título, como ocurrió en la primera y segunda temporada del programa.

cubero tik tok mica.jpg La imagen que filtró Fabián Cubero en sus redes que demuestran que su mujer, Mica Viciconte, cuanto menos es una de las finalistas de MasterChef Celebrity.

Ante esa filtración, algunos fanáticos de la competencia pidieron que la rubia sea expulsada. Por el momento, desde la producción de MasterChef no anunciaron ninguna sanción para la rubia.