Matías Alé reveló cómo está su salud tras el brote psicótico

matias ale 1.jpg

Sobre el actual tratamiento médico que realiza, Matías Alé explicó: “Compro la medicación que me dejó, que es una sola pastilla al día para mantenerme nivelado y tengo el apoyo fundamental de mi familia. Me siento muy bien y todos están muy contentos con mi presente, siempre acompañado por mi familia y por profesionales. Ya quedó atrás todo eso”.

“Estuve distanciado de mi madre y no me voy a cansar de pedirle perdón. Tenemos un vínculo hermoso y si no hubiese sido por ella, no habría salido jamás. Se me hubiese hecho muy difícil”, remarcó Alé sobre el vínculo con su mamá Helena que pudo afianzar tras una distancia.

Y la destacó en su recuperación: “Mi mamá me ayudó, me acompañó, me llevaba a los médicos, me daba la medicación y estaba pendiente de mí. Los primeros cuatro meses de la pandemia estuve en su casa y me preparaba rico de comer. No sé si hubiera salido si no hubiese estado mi vieja al lado mío. Es la persona más importante de mi vida, sin dudas".

image.png

Matías Alé se quebró en "Debo decir" al revelar la frase de su madre tras sus recuperación

El actor Matías Alé estuvo en el ciclo de Luis Novaresio, Debo decir, y recordó cómo fue su recuperación tras el segundo brote psicótico que sufrió en 2016.

Alé contó además que no sufrió un brote violento, sino místico: “Yo me creía que era el Espíritu Santo. Yo transité ese caminito, pero el día a día es muy difícil”. Sin embargo, empatizó con quienes están en una situación similar: “Se puede salir”, sostuvo la expareja de Graciela Alfano.

Y siguió su relato: “Mi vieja me decía “disfrutá, que tenés un presente inmejorable. Yo salgo a la calle y me siento Gilda porque la gente se me acerca con un rosario, agua bendita, me recomiendan médicos”.

“Y como mi vieja me dice “estás transitando tu segunda oportunidad. La primera oportunidad, te la dan. La segunda, te la ganás. Y la tercera ya no existe”. Todos los días me dice mi vieja “vos pudiste”. Estoy transitando esta segunda oportunidad, y la cuido muchísimo. Entonces, estar acá hoy es un regalo para mí”, concluyó Matías Alé totalmente emocionado.