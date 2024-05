Mauricio Dalessandro desmintió las palabras de Jey Mammón: "La Justicia no lo declaró así"

Frente a esta discusión, el famoso abogado Mauricio Dalessandro decidió expresarse al respecto en sus redes sociales y le dio derecha a la periodista.

Jey Mammón Juana Viale

"PRESCRIPCION E INOCENCIA. Las causas penales se extinguen por prescripción. Como consecuencia de ello se dicta el sobreseimiento del imputado. NO la absolución, ni se lo declara inocente", sentenció en su cuenta de X.

Y completó: "Más aún, en casos como el examinado, ni siquiera se deja a salvo el buen nombre y honor (in.c1). El estado de inocencia, que invocó Jey, es el que tiene todo ciudadano. Con el sobreseimiento, mantiene esa presunción de inocencia que todos tenemos hasta que se pruebe lo contario. Si fuera CHEQUEADO diría, DUDOSO. Jey es inocente pero la justicia no lo declaró así".

Mauricio Dalessandro contra Jey Mammón

Duro cruce entre Jey Mammón y la periodista Valeria Sampedro: "La Justicia no te declaró inocente"

Juana Viale se reincorporó a su programa Almorzando con Juana (El Trece) después de un largo viaje por el Atlántico, y para su regreso tuvo como invitado a Jey Mammon, quien tuvo un duro cruce con la periodista Valeria Sampedro por la denuncia de Lucas Benvenuto.

Todo comenzó cuando el humorista aclaró que la Justicia lo declaró inocente. “Ya lo hablé un montón de veces, por eso miro para adelante. ¿Qué pasó? Fue una relación consentida que duró muchos años, nos conocimos en un boliche. La causa que prescribió, no porque haya pasado, porque yo siempre sostuve que denunció algo que no pasó, denunció una edad que no era, denunció hechos contra su voluntad. Es decir, hechos no consentidos, por lo que hice una demanda por injurias y calumnias llevado por la cosa pública para demostrar esa relación”, explicó.

Y agregó: “El rebote que tuvo fue que hubo una condena por parte de mucha gente. Yo la condena social no la sentí, seguramente hay mucha gente que se quedó reculando, pero yo creo que hay mucha gente que necesita escuchar todo ese camino”.

“Yo en un momento sentí como que tenía que soltar, porque la justicia me declaró inocente”, aseguró Mammón e inmediatamente intervino la periodista. “No es inocencia, la Justicia no te declaró inocente, lo que determina la Justicia es que la causa prescribió. Hay una cuestión que excede lo que quiera pensar o creer cada uno. La causa no avanza porque la Justicia o juez entienden que pasó mucho tiempo, el delito es viejo”, informó.

“Cuando se habla de delitos de personas que fueron vulneradas. En una denuncia de abuso sexual en general no se les cree a las víctimas, esto es una cuestión histórica”, sumó Sampedro.

“Por lo general se le cree a la presunta víctima”, disparó Jey. "Son conceptos erróneos. La Justicia me declara inocente, habría que preguntárselo a cualquier abogado, y por prescripción. Sí coincido con vos en que la justicia no investiga, pero la Justicia me declara inocente”, le respondió a la comunicadora.

En otra parte de la entrevista, el artista contó que su sobrino le remarcó que en el testimonio de Benvenuto “no daban las cuentas” dado que el joven había dicho que era menor de edad cuando comenzó la relación entre ellos. Ahí, Sampedro le preguntó cómo podía salir con un adolescente cuando él estaba en sus 30. "¿No te parece importante que él dijo que tenía 14 años y lo violé?", le contestó a la periodista.