Mauro Dalessio reveló la charla íntima que tuvo con Furia tras su salida de Gran Hermano

Lo cierto es que durante la gala en vivo ambos tuvieron algunos cruces que dejaron en evidencia que aún hay muchas rispideces, pero Mauro se enfocó en lo que sucedió detrás de cámaras.

“El lunes vino, nos saludamos profesionalmente, como corresponde. Me preguntó si la extrañé, cagándose de risa. Me puse un poco incómodo y le dije que no pasaba nada, que entendíamos que esto era tele y show, que se quede tranquila", confesó Mauro.

Luego aseguró que le gustaría tener una charla más profunda con ella y reconoció: “Después seguramente en algún momento hablaremos. Yo de mi parte igual, es lo mismo que vengo diciendo desde que salí, no quiero ningún tipo de vínculo, relación, nada. Pero si me gustaría cuando estemos los dos más tranquilos, hablar un poco para que termine bien".

Embed

Gran Hermano: Furia oficializó su candidato favorito para ganar el reality y ya instruyó a su fandom

Si bien hace dos semanas que Furia resultó eliminada de Gran Hermano 2023 (Telefe) en un mano a mano con Martín Ku -quien fue el siguiente en salir de la casa-, lo cierto es que Juliana Scaglione sigue siendo la protagonista del reality y su palabra tiene muchísimo peso entre los fanáticos del programa.

Así, en la emisión de este miércoles la entrenadora estuvo presente en el estudio televisivo, donde en medio del debate de los analistas sobre quién tiene más chances que coronarse campeón, Juliana tomó la palabra.

“Creo que comprendí lo que dijo Gastón, yo creo que sí y lo dije públicamente. Espero que los furiosos apoyen a Emma a la final”, dijo contundente e inmediatamente sumó en medio del griterío de la tribuna: “Emma se merece todo”.

Furia y Emma Vich GH2023.jpg

Frente a esto, Santiago del Moro le pidió a Licha su visión sobre la final, quien cauteloso atinó de deslizar: “Veremos qué pasa hoy. Pero me gustaría ver a Nico y a Bauti en la final”.

“Que gane cualquiera de los dos me da igual, pero también es mérito para Emma y Darío y todos los que están acá. No creo que hay que criticarle nada al juego”, concluyó Lisandro sobre los cuatro participantes que lograron llegar a esta instancia del juego.