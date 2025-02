Mauro Icardi reaccionó de la peor manera tras los audios filtrados por Wanda Nara

“¿Pensaste que porque publiques mis chats me afecta en algo…ya te diste cuenta que no me mueve un pelo nada? Ya te quemaste solita con cada cosa que hiciste y todavía no te diste cuenta la que se te viene, pero seguí así que me seguís haciendo favores”, comenzó diciendo.

Por otro lado, admitió que en el pasado pensó que romper la relación por la China Suárez y reconoció: “Hace tres años me quise separar por la mujer con la que estoy hoy…pero si, ahí pensé en mis hijas y te di otra oportunidad cuando viniste rogándome”.

“Seguí tres años mientras me cagabas con cualquiera que se te cruzaba para juntar, armar, guardar, hacer y tener pruebas de todo. Obviamente, ¿cómo te voy a decir eso? Tenía que hacer un personaje que te sigas mandando una tras otra”, expuso.

LAM

En tanto, siguió: “Sobre mi vida no te preocupes, sé muy bien que hago, sé muy bien con quien quiero estar, con quiero continuar mi vida y cómo continuarla. También me siento feliz, en paz, y puedo vivir la vida relajado con una mujer que me da todo lo que necesito…por si te queda alguna duda”.

“Es la misma mujer que queres quemar públicamente pero no te sale…me imagino que quedaste tocada, resentida, odiada y todo porque fue la mujer que elegí hace tres años y después de tanto tiempo pude volver a encontrar y tener en mi vida", agregó.

Sobre sus hijas, en el mensaje Mauro describió la relación que tienen con la China y aclaró: "Les corresponde estar desde la semana pasada conmigo…ya pagarás sus consecuencias por incumplimiento, prohibiciones y todo lo que haces. Obviamente les quemas el cerebro a dos nenas para que digan y hagan lo que te conviene”.

“Ya volverán cuando justicia italiana y turca actúen…sin buscar un juzgado donde me convenga, o cambiar de abogados a ver si alguno te consigue algo”, deslizó.

Embed

Se filtró un nuevo y escandaloso audio entre Wanda Nara, Mauro Icardi y sus hijas: "Es mentira"

La tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue escalando y trascendió un nuevo y escandaloso audio donde el futbolista discute con su ex pareja por sus dos hijas.

En la charla, una de las menores enfrenta a su padre y él se defiende. En varios pasajes de la charla entre los dos Wanda interviene para contestarle a Icardi.

En el audio filtrado en el programa LAM, América Tv, se da una discusión entre las partes ya que, según Wanda, sus hijas se niegan a ir a la casa del padre.

"Yo no tengo que hablar con la policía nada, yo no llamé a la policía. Te dije que yo hubiera querido ir con la policía hubiera ido", le decía Mauro a una de sus hijas acerca del conflicto con la madre.

Ahí Wanda Nara le dice: “El problema acá es que ellas no quieren ir. Yo les dije que tienen que ir, que arreglemos para que vayan, y son las nenas que no quieren ir”.

"El miércoles tenés que estar acá por 15 días con tu papá", le dice Icardi. Y la mediática le aclara: "Pero no quisieron, yo se los dije Mauro, pero no quisieron ir, ¿Qué quéres que haga? ¿Cómo las llevo a las dos nenas llorando?".

Embed

El futbolista insiste en su postura en la conversación: "Isabella, vos tenés que estar el miércoles acá porque lo dijo un juez". Y Wanda le deja en claro: "Yo te invité a los dos cumpleaños, al de Francesca y Valentino, te dije que cuando quieras podías venir".

"Vos quedas como una pelot... con las boludeces que estás haciendo y repitiendo las bolu... que te dicen de decir porque sabés totalmente que es mentira y ya sos grande y sabes la verdad de las cosas", le decía Mauro a una de sus hijas. Y ahí Wanda intervino otra vez dejando en claro que no influye en la decisión de sus hijas: "Yo no le dije nada".

"¿Entendiste Isabella?", le consulta el futbolista. Y Wanda Nara comentó: "Te llamé para pedirte la mochila del colegio de las nenas porque empezaron el colegio".

"No sé dónde la dejaste la mochila", le dice él. Y ella retrucó: "Dejaron todo ahí porque fueron con la mochila y sus cosas y volvieron sin el uniforme del colegio, las nenas te llevaron todo".

Mauro Icardi comentó acerca del futuro escolar de sus hijas: "Isabella, avisame cuándo vas a venir. No te vas a quedar en el colegio acá, eso es otra de las cosas".