Salió a la luz un audio de Wanda Nara hablando de Mauro Icardi y de la división de bienes: "Lo obligué a..."

“Seguimos casados. No hicimos el divorcio, pero yo ya hice la división de bienes. Le dije ‘bueno, a partir de ahora lo que ganás... Yo sigo al lado tuyo, ganalo. Te lo hice ganar yo porque te traje yo a este club y me chupa un huevo, pero yo la división de bienes ya la hice", siguió Wanda en el audio.

Y continuó: "Entonces, cualquier cosa, ante la mínima cosa, agarro las valijas y me aseguré todo con un pibe que estaba desesperado por arreglarse. En otra situación, si él se hubiera enganchado con la mina no me daba una mierda, capaz”.

“O tendría que estar 8 años, como estuve con mi ex, peleándonos por la división de bienes. Con mi ex hice al revés. Firmamos el divorcio porque yo estaba con Mauro y yo me quería casar y todo con Mauro. Mauro era mi amigo y si yo dejaba a mi familia y todo por Mauro era para algo serio. Entonces, quería el divorcio pero la división de bienes me tardó ocho años. Para mí eso fue un trauma”, cerró la cantante de Bad Bitch.

"Esta es la Wanda real", comentó el conductor Ángel de Brito cuando terminó de escuchar el audio.

Embed

La embestida de la China Suárez contra Wanda Nara por sus dichos con Susana Giménez e involucrarla a Mauro Icardi

En el programa de Susana Giménez, Wanda Nara habló como nunca de su escandalosa separación de Mauro Icardi y también fulminó a la China Suárez, a quien relacionó a quien por entonces era su pareja.

Incluso, en un momento de la entrevista Wanda le mostró su teléfono celular a la conductora para dar cuenta con pruebas de su testimonio.

"En ese momento le dije a Mauro que me quería separar. Yo encontré chats, cosas que involucraban a mis hijos. Todo eso lo superé en terapia. Yo decidí abrirme, en ese momento él dejó su carrera. Todo eso en mi interior generó una desilusión", manifestó Wanda.

Embed

Lo cierto es que en el ciclo Intrusos, América Tv, Marcela Tauro contó cuál es la rápida repuesta que dará la China Suárez a Wanda Nara y la misma será desde el marco legal.

"La China va a iniciar acciones a Wanda Nara por lo que dijo en el programa de Susana Giménez", indicó la periodista como información de último momento.

Y remarcó los fundamentos que sostiene la actriz para llevar a la mediática a la Justicia: "No son reales ni los chats que mostró ni las cosas que dijo (Wanda)".

"Todo lo que manifestó en lo de Susana no es verdad", sostienen desde el entorno de la China Suárez, y marcó que la acción legal sería solo contra Wanda Nara y no con Susana Giménez.