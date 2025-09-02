El look de Leo Messi en su regreso al país con un particular accesorio que lo relaciona con La China Suárez e Icardi

Asimismo, el periodista deportivo informó que el futbolista llegó al país acompañado de su esposa Antonela Roccuzzo y toda su familia, quienes por supuesto estarán presentes en el Monumental este jueves cuando se dispute el encuentro deportivo. En un gesto poco común en él dada su timidez, Leo paró para firmar autógrafos y camisetas a los fanáticos que lo esperaban.

IG - Lionel Messi look

En tanto, más allá de todo lo concerniente a lo deportivo, el look con el que el rosarino llegó al país se llevó los comentarios de todos. Con el mismo modelo del bolso de primerísimo nivel que Mauro Icardi le regaló a Eugenia China Suárez en su primer viaje a Turquía, la Pulga se destacó también entre sus compañeros por su look total black que lo acercó más a la imagen de un modelo que a la de un futbolista.

China Suárez - bolso hermés

El hijo de Mica Viciconte y Fabián Cubero conoció a Lionel Messi: la reacción de Luca que enterneció a todos

Mica Viciconte sorprendió a sus seguidores al compartir en sus redes sociales el inolvidable encuentro que vivió su hijo, Luca Cubero, con Lionel Messi.

La panelista de Ariel en su salsa (Telefe) no pudo ocultar la emoción por este momento único y expresó: “Sueño cumplido”. En las imágenes que publicó en Instagram se ve al pequeño de 3 años junto al capitán de la Selección argentina, además de posar con Rodrigo de Paul y Leandro Paredes.

Messi y Luca Cubero

“Hoy Luca vivió un momento que va a guardar para siempre en su corazón”, escribió Mica, revelando que el encuentro fue posible gracias a Fabián Cubero, quien lo llevó a la concentración de la Selección en la AFA.

La influencer destacó la felicidad de su hijo: “La sonrisa en su carita lo dice todo. Un recuerdo que nos emociona y que lo va a acompañar toda la vida. Gracias a todos por la buena onda”, concluyó.

La publicación no tardó en viralizarse y superó los 150 mil ‘me gusta’ en pocas horas, además de recibir cientos de mensajes de ternura. “Tiene la mejor foto de su vida con la sonrisa del capitán”, escribió una usuaria, mientras otra destacó: “Está feliz, nunca lo vi sonreír así”.