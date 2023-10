Maxi Guidici habló sin filtro de los controversiales dichos de Alfa: "Si le pasa algo..."

Más adelante, el cordobés reflexionó sobre el vínculo con su expareja: "Me afectó mucho la relación, quizás si no hubiese conocido a Juli, por ahí las cosas me hubiesen sido más fáciles... Nos juntamos mucho, nos pegamos mucho, nos tiramos para abajo, fue complicado. Estoy bien, la verdad es que estoy tranquilo. No te voy a negar que estoy en un proceso de duelo, más allá de que las cosas estén súper claras".

El panelista Guido Záffora opinó: "Lo peor fue lo de Alfa, ¿no? Alfa descreyó tu situación. Puso palabras muy fuertes con respecto a tu relación con Juliana. El odio no justifica descreer una situación tan delicada como la que vivió Maxi".

"Yo creo que el lado humano no se puede perder por diferencias, tampoco lo llamaría odio. Realmente si a Alfa le pasa algo, a mí me generaría tristeza", reveló Maxi."Lo que más me molestó fueron las formas. Yo no puedo pretender que me crean o no me crean, sino con la seguridad y la forma en que lo dicen... Del otro lado hay una persona. Yo ahora me siento fuerte", sostuvo.

Embed

Rodrigo Gutta enfrentó el rumor de romance con Juliana Díaz y reveló si habló con Maxi Guidici

En la noche del jueves, Juliana Díaz y su bailarín Rodrigo Gutta pudieron quedarse en el Bailando 2023 por decisión del público y las parejas de Romina Malaspina y Rodrigo Jara, y Noel Barrionuevo y Sergio Cabrera quedaron afuera de la competición.

En este sentido, antes de saber que continuaría en el programa que conduce Marcelo Tinelli por América Tv, Rodrigo Gutta habló en exclusiva con PrimiciasYa y enfrentó el rumor de romance con su compañera en el certamen, Juliana Díaz.

Embed

"¡Nooo nada que ver! Es solo eso, un rumor", reaccionó el bailarín ante la consulta de si estaba iniciando una relación sentimental con la ex de Maxi Guidici.

Y remarcó sobre el día a día con la ex Gran Hermano 2022: "Con Juli nos llevamos increíble porque somos un equipo de laburo hermoso".

En cuanto a este rumor de romance entre los dos que se instaló, Rodrigo Gutta aclaró que hace tiempo ya lo había escuchado: "No es la primera vez que lo escucho, por eso no nos sorprende. Esto es un show y suma divulgar esos rumores".

Y consultado sobre si se contactó con Maxi para aclarar estos trascendidos, el bailarín fue categórico: "No tengo que aclarar nada yo. Estoy laburando y nada más".