Maxi Guidici se defendió tras las críticas por su polémico comentario: "Tengo amigos gays"

Ahora, Maxi le respondió a su ex. "El otro día tuve que borrar la historia por algunas cuestiones. No tengo nada en contra de la gente gay, al contrario, tengo muchos amigos a los cuales adoro", comenzó diciendo. Y aclaró: "Cada uno puede hacer lo que quiera mientras se tengan buenas intenciones y sea buena persona".

"Para Juli, para Guille Barrios y para todos aquellos que intentaron sacar de contexto la frase. Porque si yo fuese gay y diría 'antes de volver con mi pareja me hago hetero', ahí nadie lo vería mal", lanzó y explicó: "Fue lo mismo lo que dije, cambiaría mi orientación sexual antes de volver con mi pareja".

"No dije nada malo de la gente gay, queridita Juli, queridito Guille... Que cada uno haga con su vida lo que le haga feliz", cerró Guidici.

Embed

La atónita reacción de Maxi Guidici ante los rumores de embarazo de Juliana Díaz

El domingo en el ciclo Estamos Okey, América Tv, se dio la información de que la ex Gran Hermano 2022 Juliana Díaz podría estar embarazada a raíz de algunos malestares que le impidieron estar en algunos ensayos del Bailando 2023.

Agustín Rey fue el encargado de anunciar el bombazo y detalló: "Juliana Díaz podría estar embarazada. Está con unos problemas de salud, una gastroenteritis que después se fue modificando con vómitos, náuseas y exámenes médicos".

"El lunes se descompuso, con un tema estomacal, y estuvo tres días sin ensayar. Mañana podría volver", agregó el panelista.

Lo cierto es que en medio de la sorpresa por la información, en el ciclo que conducen Guido Záffora y Pampito se contactaron con Maxi Guidici, ex novio de Juliana y con quien terminó hace poco la relación, quien se mostró totalmente sorprendido por este trascendido.

Embed

Cande Mazzone se comunicó con Maxi, quien se mostró completamente sorprendido por este rumor, sostuvo no estar al tanto de nada y contó cuándo fue la última vez que estuvieron juntos.

“No sabía nada, me está por dar un infarto. ¿Qué tan cierto es eso? Ay, Dios mío. Yo espero que sea una boludez más que se inventa porque me está por dar un infarto. Por favor avísame si sabes algo porque no tengo ningún contacto”, le pidió el cordobés a la panelista.

Y agregó: “Si ella dice que es una gastroenteritis, ¿por qué deducen que puede ser un embarazo? Ay, Dios mío. Nosotros estuvimos juntos no sé hace cuanto, pero no hace tanto. Podría estar embarazada de mí, digamos, pero me hubiese avisado, o me hubiese dicho algo”.