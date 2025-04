Maxi López confirmó la denuncia contra Mauro Icardi por presunto maltrato a uno de sus hijos

Todo comenzó en el mes de febrero cuando el colegio realizó una evaluación social del menor, donde éste habló de miedo y preocupación sobre la figura de su padrastro. “Si bien sabe que es buena persona, ha utilizado para con él en el pasado castigos físicos”, afirma el documento que se filtró dos meses atrás. Así como también: “Él me pegaba en la cabeza como castigo para marcarme su mal comportamiento”, habría expresado el hijo de López sobre su relación con Icardi.

Fue en ese mismo momento que Maxi López junto con su ex, Wanda Nara, se unieron para denunciar al segundo exmarido de la rubia. “Me parece gravísimo, me parece que todo tiene un límite y este es el mío”, había dicho por aquellos días en declaraciones a Intrusos confirmando así su denuncia formal contra Icardi.

En tanto, según informaron en el programa de Pamela David el conflicto escaló a tal punto con la participación de la Justicia, que tanto Wanda como Mauro debieron someterse a pericias psicológicas, las cuales "no le dieron bien" a ninguno de los dos.

Asimismo, en otro orden de cosas, recordaron que en las últimas horas Nara no se presentó en el Ministerio Público Tutelar con sus hijas para iniciar la revinculación de las nenas con Mauro, alegando tener agendado un impostergable compromiso familiar: el cumpleaños de su sobrina.

El inesperado gesto de Wanda Nara con la hija de Maxi López en medio del escándalo por los nuevos chats

Recientemente Maxi López volvió a quedar en el ojo de la tormenta cuando salieron a luz polémicos chats donde opinaba acerca de la novela que tiene como protagonistas a Wanda Nara, Mauro Icardi y L-Gante.

"Lo hacen para lastimarse uno al otro porque son retorcidos los dos. Ninguno de los 2 pone en primer plano a los chicos. Son tan narcisistas que se ciegan por el odio", le escribió Maxi a una modelo que fue señalada como tercera en discordia dentro de su actual matrimonio.

Lo cierto es que toda la polémica, también se dio en una fecha especial para el ex futbolista, ya que su hija Elle, fruto del matrimonio con Daniela Christiansson, cumple 2 años este lunes 31 de marzo.

Tal es así, que incluso Wanda Nara decidió centrarse en eso y le dejó un especial saludo a la pequeña a través de sus redes sociales.

“Felices dos años Elle. Sos una muñequita. Te extrañan mucho tus hermanos”, escribió la conductora junto a una foto de la niña a upa de sus tres hermanos varones.