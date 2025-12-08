Maxi López reveló lo que más le molesta de Wanda Nara en MasterChef Celebrity: "Me sacaste de quicio"

La conductora le respondió: "No sé, para mí manda ella igual". A lo que López, con tono irónico, cerró: "Sí, Wanda mandan las mujeres".

Qué recordó Wanda Nara sobre el pasado de Maxi López y el Turco Husaín en MasterChef Celebrity

En MasterChef Celebrity (Telefe), Wanda Nara volvió a demostrar su estilo filoso con un comentario que puso en el centro de la escena a Maxi López y al Turco Husaín. "Las que se cubrieron estos dos cuando eran jóvenes", lanzó la conductora sin filtro y con tono divertido.

El momento ocurrió cuando López se acercó al jurado para mostrar su preparación. Allí, Wanda aprovechó la ocasión para recordar viejas anécdotas de amistad: "Él a muerte con el turco, entre bomberos...", dijo primero, y enseguida sumó con picardía: "Las que se cubrieron estos dos cuando eran jóvenes".

En su testimonio frente a cámara, Maxi no dudó en respaldar al exfutbolista y amigo de tantas aventuras. "Al Turco lo defiendo siempre. Es un amigo", afirmó con firmeza, dejando en claro la complicidad que los une.

Fiel a su estilo, Wanda volvió a traer recuerdos del pasado y agregó: "Maxi salía de fiesta y el Turco me decía que estaba lesionado en la camilla haciéndose masajes. Se cubren". Ante esas palabras, el Turco reaccionó sin vueltas: "Cualquiera está diciendo".

Finalmente, López reconoció cómo lo afectan las intervenciones de su ex. "Wanda siempre vuelve el pasado, me tira palitos", comentó en su entrevista individual, dejando en evidencia que la conductora no pierde oportunidad de sacar a relucir viejas historias.