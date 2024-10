Durísimo revés judicial para Elba Marcovecchio en su conflicto con las hijas de Jorge Lanata

Y destacó: "Lo importante es que aún no está determinada la capacidad de Jorge Lanata, porque no hay sentencia. El juez o jueza no se expidió todavía si tienen razón las hijas o la esposa. Esta es la guerra".

"Lo que solicita en la presentación (Marcovecchio) es ser solo ella la cuidadora y explica por qué las hijas no estarían capacitadas para hacerlo, y también la administradora de los bienes", añadió sobre el tema la panelista Yanina Latorre.

Lo cierto es que en medio de la conocida guerra familiar entre Elba Marcovecchio y las hijas de Jorge Lanata, se conoció este miércoles un duro revés que recibió la abogada y esposa del conductor.

El periodista Claudio Savoia comunicó de una reciente resolución que podría agudizar la interna en la familia del periodista: la Justicia ordenó que Bárbara Lanata pueda decidir sobre la salud de su padre.

Hasta este momento, las decisiones pasaban pura y exclusivamente por Elba Marcovecchio, esposa de Lanata, pero a partir de este dictamen, ambas tendrán que resolver en conjunto.

Asimismo, tanto Elba como Bárbara, la hija mayor de Lanata, deberán ser informadas a la par sobre todos los tratamientos y medidas que se tomen en torno a la salud del periodista, quien continúa internado.

"La Justicia ordenó que la hija de Jorge Lanata, Bárbara, pueda decidir sobre la salud de su padre. Hasta ahora la potestad la tenía Elbita. Ahora tienen que decidir las dos y tienen que ser informadas las dos de todo lo que se hace", informó el periodista desde su cuenta en la red social X.

elba marcovecchio jorge lanata.jpg

Preocupación por el mensaje de Lola, hija de Jorge Lanata, en medio del escándalo con Elba Marcovecchio

Cuando Elba Marcovecchio comenzó una embestida judicial contra las hijas de su marido, el periodista Jorge Lanata, Bárbara y Lola, las chicas se volcaron a sus redes sociales para marcar su posición en este momento de una enorme e involuntaria exposición mediática.

La primera en expresar sus sentimientos fue Bárbara quien, no sin ironía, hizo saber desde sus Instagram Stories que todo momento complejo pasa y que no hay que bajar los brazos.

En tanto, luego se sumó Lola a través de la misma vía, aunque con un texto de Mía Garber que habla del sufrimiento personal, el dolor intenso y la sensación de vacío y desamor que pueden generar los pensamientos más oscuros en la mente humana y llevar así a quitarse la vida.

"Aprovecho para dejar un textito... para todas las personas que se sienten poco acompañadas, no están solos", agregó Lola al mensaje junto con el número de teléfono de la línea de prevención al suicido Argentina.