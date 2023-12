Mecánico lanza Dos Cordilleras, su nuevo álbum

1915, Isla Mujeres, Goyo Degano de Bandalos Chinos, Surfistas del Sistema, Rayos Láser, Delfina Campos y Telescopios, un hito sin precedentes en la escena indie de ambos países.

Un trabajo discográfico que sin duda dará que hablar, no solo en las dos naciones hermanadas por ese blanco y esplendoroso cordón de montañas milenarias, sino que en todo el continente.

Brillas en la Pista en colaboración con la banda argentina 1915, es el Focus Track que presenta oficialmente Dos Cordilleras, que habla de tener que seguir encontrándote con alguien que quieres sacar de tu vida, tal vez una ex pareja o un ex amigo, cuando no queda otra opción que intentar mantener un perfil bajo.

Esta canción alegre está cargada con capas de guitarra y sintetizador sobre una mezcla de baterías orgánicas y muestreadas. Con una estructura simple y directa, la pista avanza rápidamente a medida que ambos cantantes toman su turno para abordar cada sección con su propio estilo individual, convirtiéndolo en un material dinámico y enérgico.

Mecánico ya ha aparecido dos veces en la portada de Indie Chile, incluido en playlists como All New Indie, Novedades Indie, Novedades Viernes México, Novedades Viernes Cono Sur, El nuevo indie, Radio Indie, Mandarina, Dreamy y destacado en importantes medios de USA, México, Argentina, Chile y España.