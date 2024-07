Melody Luz reveló la drástica medida que tomaron con Alex Caniggia para llegar a fin de mes

"Está complicada la cosa. Estamos en Argentina, y por lo menos para mi, el principal ingreso son las clases y hay que remar todo el tiempo para que la gente venga y que no se bajen", reconoció.

Por otro lado habló de sus ganancias como influencer y explicó: "Después hay algún laburo de redes que salga pero la realidad es que no quieren pagar lo que se debe pagar porque la cosa está difícil".

"Este mes me re costó llegar a un montón de cosas y digo ¿si vendiera material? La sigo dudando, no sé qué hacer. Estamos hablando mucho en casa con Alex. Queremos hacerlo juntos, no critico a las chicas que lo hacen, pero no sé si quiero recibir plata de un paje...", finalizó.

Mariana Nannis disparó sin filtro contra Melody Luz y la culpó de su pésima relación con Alex Caniggia

Recientemente Melody Luz visitó Intrusos (América TV), donde reveló que la única persona de la familia de su pareja, Alex Caniggia, que aún no conoce a la pequeña Venezia es Mariana Nannis, tras recordar cómo los echó del departamento en el que vivían.

Como era de esperar, Nannis no se quedó callada y salió a pegarle a la bailarina responsabilizándola de la distancia que su hijo decidió poner entre ellos.

Consultada por Mitre Live a través de un intercambio de mensajes, en un primer momento Mariana minimizó el tema asegurando tener "cosas más importantes" en su vida de qué, así como aseguró picante: "Siempre necesitan nombrarme para tener un poco de prensa, patético. Yo estoy súper bien y no molesto a nadie".

En tanto, ante la pregunta de por qué no se habla con su hijo mellizo desde hace dos años, la exmujer de Claudio Caniggia fue letal, precisamente, con su nuera. "Alexander me bloqueó de todos lados y la pulga que está con él, olvidate, imposible poder comunicarme", afirmó pegándole directamente a Melody.

"Desde que está con esta chica se fue todo a la mierda. En qué cabeza cabe poner a un ser puro como una bebé en los brazos de tremendo hdp (refiriéndose a Claudio 'Paul' Caniggia). Todo esto lo organizó esta pulga y es lamentable", concluyó picante Mariana Nannis en su intercambio de mensaje con el periodista radial.