Melody Luz reveló qué es lo más le gusta de Alex Caniggia

"Al principio del reality no nos teníamos en vista. La gente me cruza y me dice '¿es real lo de Alex?'. Es obvio que es real", contó Melody Luz.

Y amplió sobre el gran momento que atraviesan: "Estamos casi viviendo juntos porque no nos separamos nunca".

Además, destacó qué es lo que más le gusta de su novio: "Lo que más me gusta de él es su humor. Nunca lo vas a ver apagado. Siempre está haciendo bromas".

"Es una persona caprichosa, pero bueno, yo también lo soy. Tenemos que aprender a conocernos cada vez más", confesó la bailarina, quien agregó que aún no vio en persona a Mariana Nannis ya que está en Marbella.

El alocado festejo íntimo de Alex Caniggia tras ganar El hotel de los famosos

El manager de Alex Caniggia, Fabián Esperón, filmó el momento exacto en que Pampita y el Chino Leunis anunciaban la consagración del mediático en el reality.

El Emperador se sacó la remera y comenzó a los gritos, corrida y saltos a pura euforia ante la atenta mirada y felicitaciones de su novia, Melody Luz.

Luego, llegó el momento del champagne para brindar por el trofeo: "Brindis por el campeón, primer reality ganado, una etapa terminada", decía Alex mientras alzaba la copa con los suyos a pura alegría tras el logro obtenido.