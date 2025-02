Melody Luz se cansó y apuntó contra Alex Caniggia por sus duras críticas a Lali Espósito: "Me calenté"

“Siempre se arman quilombos con Alex, es lo que él busca. Yo a veces le pregunto si le parece y, como sé que lo va a hacer igual, lo grabo. De ahí a que esté de acuerdo o no es otra cosa”, expresó la bailarina en El ejército de la mañana, Bondi Live, en diálogo con Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno.

Embed

Y comentó sobre las críticas de Alex a Espósito: “Cuando se metió con Lali yo me calenté un poco. Consumí toda la vida Lali, Rincón de luz, Casi Ángeles... Trabajé con ella, me pareció lo más".

"'Che no me parece que te metas con ella o que se digan ciertas cosas que no las sabes realmente o que repetís un speach'”, comentó sobre lo que le dijo a su pareja.

Y en cuanto al apoyo constante de Alex al presidente de Argentina, marcó su postura y contó de qué temas evitan hablar en su casa para no entrar en discusiones.

“Todo bien que te guste Milei, pero siento que ahí es mi límite. Obvio que no me entendió, por eso en casa intentamos no hablar de Lali ni de política, pero bueno, yo sigo con mis ideales”, sentenció Melody Luz.

melody luz 2.jpg

Lujos, excesos y excentricidades: así fue la fiesta de cumpleaños de Charlotte y Alex Caniggia en un yate

Alex Caniggia y su melliza Charlotte festejaron su cumpleaños en un yate y compartieron en las redes las fotos del excéntrico festejo. “7000 dólares para navegar”, reveló el mediático.

“Hoy cumplimos 32 años con la sis. Los mellizos más masivos del planeta Tierra. En mi tierra yo siempre soy el profeta... 7000 dólares para navegar, siempre en efectivo“, escribió en la publicación de Instagram.

alex y charlotte caniggia 6.jpg

“Nada depara ser como nosotros. Te paso la receta: tener nuestro apellido que es top en todo el planeta, pero nosotros nos hicimos nuestro camino solos, nadie nos ayudó, nadie nos regaló nada", aseguró el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis.

"Cada uno tiene sus trabajos y gracias a Dios y nuestra inteligencia de hacer negocios millonarios“, remarcó el papá de Venezia.

Por último, Alex le dedicó unas tiernas palabras a su hermana. “Sis de mi vida, te amo con todo mi corazón. Siempre juntos hasta el infinito”, cerró.