Mercedes Funes habló de su polémica decisión sobre la maternidad: "Hoy no lo elijo..."

mercedes funes cecilio flematti casamiento 2019.jpg Tras varios años en pareja, la actriz Mercedes Funes se casó con el periodista Cecilio Flematti en 2019.

Al tiempo que agregó "También pude entender que a veces uno no tiene todo lo que desea en la vida, porque cuando uno elige una cosa, deja de elegir otra, y tampoco es obligatorio pasar por esas instancias que uno debería vivir, como plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Yo soy muy feliz con la vida que tengo y decidí cuidar y velar por lo que tengo. Sentía que no tenía mas energía para abrirle mi vida a un ingreso tan importante como sería un hijo, a esta altura de mi vida, a mi edad, en este contexto, con mi presente".

No obstante, Mercedes Funes deslizó sobre la cuestión que no todo está dicho: "A lo mejor mañana yo sí me sienta preparada para vivir con total alegría ser madre, pero ser madre hoy sería una alegría y un padecimiento; no lo elijo". Pero claro que adora a Lolo, el hijo de su marido, a quien considera un verdadero hijo del corazón y celebró en las últimas horas el haberse ido a vivir solo.

Mercedes Funes posteo hijo del corazón.jpg Mercedes Funes junto a su marido Cecilio Flematti, y el hijo de éste -Lolo- a quien considera un hijo del corazón.

Mercedes Funes apuntó contra Fabián Gianola y volvió confirmar su denuncia

Mercedes Funes volvió a afirmar su denuncia contra Fabián Gianola que hizo en las redes sociales en 2018. La actriz había advertido que su colega era un acosador serial de mujeres. Luego llegaron más de 20 denuncias públicas y sólo 4 de ellas fueron formalmente presentadas en la Justicia.

“Sí. Es un acosador serial de mujeres. De todas las edades. De todos los perfiles. #SomosPocosYNosConocemosMucho”, escribió la actriz sobre Gianola en su perfil de Twitter.

funes.jpg Mercedes Funes acompañó desde las redes sociales a las denunciantes de Fabián Gianola por acoso y abuso. La actriz trabajó con el actor en la telenovela Nano.

Mercedes compartió en 1994 con Gianola la telenovela Nano, protagonizada por Araceli González y Gustavo Bermúdez, y dijo que al menos en tres oportunidades sufrió acoso. “Yo hice un escrito en Twitter y debo ser muy cuidadosa con mis palabras porque todo tiene un tinte distinto y sé lo que escribí y por qué lo escribí, es un tema que no quiero entorpecer. Me parece que la prudencia es lo más valioso”, expresó Mercedes a Mitre live.

“Los tiempos están cambiando y ya no es vergonzoso contar si alguien necesita contar, ya hay un colchón de personas que escuchan con amor y bienvenido el cambio. No es fácil para las personas que deciden hablar y hay personas que necesitan contarlo y personas que no. Hay personas que no saben cómo manejarlo y personas que sí”, siguió.