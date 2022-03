Miriam Lanzoni no perdona a Jorge Rial: "Yo viví en carne propia..."

Y Miriam Lanzoni siguió: "No me nombró directamente. Pero dio todas las pistas. Mi matrimonio no me afectó pero es muy feo que te coloquen en un lugar cuando es una noticia infundada y después me enteré por dónde le llegaba. Por otro lugar le inventaron que estaba esperando mellizos y él lo dice en su programa, al aire, como si nada, me parece que él tiene que entender que él se maneja así y por qué otra persona no debería de hacer. Y eso de vuelto, me parece que no porque nunca le llegó ningún vuelto por decir cosas y ni pidió disculpas".

Jorge Rial habló de Romina Pereiro y de Alejandra Quevedo, periodista de C5N

Tras la pública separación de Jorge Rial y Romina Pereiro y de la aparición del nombre de Alejandra Quevedo como nueva pareja del conductor de Radio 10 y C5N, el periodista frenó y se dirigió a su ex programa, Intrusos.

"Estoy solo chicos, lamentablemente, estoy mal. Con la soledad estoy bien. Acá no hay códigos. Estuve con otras personas y los códigos que rompieron hoy (en relación a Rodrigo Lussich y Adrián Pallares que estrenaron programa en El Trece y fueron a buscar a Romina Pereiro, la ex de Jorge Rial). Capaz hoy hago declaraciones o mañana en la radio. Estoy tranquilo y amigándome con la soledad. Tampoco ninguna separación es definitiva. Están apostando a algo que no sé si estoy tan seguro que sea así", afirmó Jorge Rial en charla con Intrusos.

En relación a lo que publicó Yanina Latorre sobre la separación y sobre su posible nueva novia, el periodista Jorge Rial respondió con ironía: "Acá lo que pasa que no había ni cuernos, ni salía a correr y me acostaba... acá hubo una separación normal común".

Ante la pregunta de las mujeres con las que lo involucran, afirmó: "Siento una degradación por las mujeres, absoluta, ponen a cualquiera sin importar, ni nada, me parece que hay que revisar esas cosas. Todas son mentiras esas cosas. Me da lástima, me conocen, saben cómo pienso, sería bueno que levanten un teléfono y pregunten. Mis amigos los amigos los elijo con inteligencia y ninguno de estos que hablan son inteligentes".

"No hay que ser generoso con los compañeros, cuando hablan mal de vos es porque algo bueno le diste. Carmen el otro día, por ejemplo, y se olvida del día que evité que fuera presa. A Carmen la echaron sola de América Tv porque le iba mal. Un día me llamaron y me dijeron que la iban a meter presa por evasión de impuestos, yo llamé a la gente de AFIP y se lo evité. Pero eso no cuenta para Carmen, lo lamento", fue lapidario contra Carmen Barbieri.

En el plano personal, Jorge Rial no descartó una reconciliación: "Ayer estuvimos con Romina y las nenas. Tomamos mate, comimos pizza, las amo, son mis hijas, lo que más me preocupa es eso. Ayer, Emma, que es la más chiquita, leyó algo y se puso muy mal. Y acá a los que hay que cuidar es a los pibes, a Romi y a las nenas, todo lo demás, yo me la banco".

"Romina sigue siendo el amor de mi vida. La sigo amando. Todo esto fue consecuencia de la pandemia, fue a través de un desgaste natural y estamos en esta transición, nunca descartamos la vuelta. Ella en la pandemia me cuidó mucho y tuvo mucho miedo por mí pero no era celosa", expresó Jorge Rial.