Mica Viciconte reveló quiénes serán los padrinos de su hijo con Fabián Cubero

"Definimos hacer todo junto cuando cumpla su primer año, o sea el próximo 6 de mayo. Ahí le haremos el Bautismo y el cumple. No voy a hacer 200 fiestas; prefiero una listo. Incluso no hice ni baby shower, antes del embarazo. Un desastre, no hice nada", reveló en diálogo con Daniel Gómez Rinaldi, Nico Peralta y Romina Carballo, en el ciclo Detrás de escena (AM 540).

Mica Viciconte y Luca.jpg

"No hice el baby shower porque no quería poner en compromiso a todos de tener que venir con un regalo y el bebé no lo necesita. No me gusta. Soy muy relajada con todo eso", dijo y reveló por qué decidió hacerlo en esa fecha tan particular.

"Yo cumplo el 3 de mayo y Luca el 6, o sea que ya mi cumpleaños caducó. El protagonismo lo va a tener Luca y yo pasaré a un segundo plano. Me encanta que así sea, él es lo más importante que tengo", cerró la ex Combate.

Mica Viciconte y Fabián Cubero se mostraron juntos tras los rumores de crisis

A pocas semanas del nacimiento de Luca Cubero, el primer hijo de la pareja, sorprendió el fuerte rumor de que Mica Viciconte y Fabián Cubero estarían en crisis.

No obstante, fue Estefanía Berardi quien reveló luego que uno de ellos dos niega el supuesto distanciamiento: "¿Mica y Fabián están en crisis?", le preguntaron a la panelista a través de sus stories de Instagram. "Ella lo niega", contestó Berardi sobre la reacción de Mica ante el rumor.

Fue Mica Viciconte quien enfrentó horas más tarde el rumor de crisis con Fabián Cubero y Estefi contó qué dijo la marplatense: "Yo no digo que estén separados, tiene un bebé chiquito, pero ahí algo hubo. Y una de mis compañeras de LAM, Andrea Taboada, habló con Micaela de este tema porque a mí me tiene bloqueada", informó.

Luego la panelista reveló la concreta reacción de Mica ante la versión de crisis con Cubero: "(Andrea Taboada) le preguntó: '¿Estás bien con Fabián? Porque nunca más subieron nada'. Y ella se lo negó. Le dijo: 'Nada que ver'".

Lo cierto es que aprovechando el domingo soleado, Mica Viciconte y Fabián Cubero volvieron a mostrarse juntos desde las redes tras el rumor de crisis.

La pareja compartió imágenes juntos distendidos al aire libre y jugando distintos juegos a pura risa y así despejaron las versiones de inestabilidad amorosa.