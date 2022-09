A Mica Viciconte le hicieron un espectacular regalo y se emocionó hasta las lágrimas

Mica Viciconte y Luca.jpg Luca Cubero convirtió en mamá a Mica Viciconte el pasado 6 de mayo.

Y eso es lo que pasó recientemente con una preciosa campera de jean con la espalda pintada a mano. Y hete aquí que es precisamente su hijo de 4 meses, Luca Cubero, quien está retratado en la prenda.

Mica Viciconte campera de Jean pintada cara de Luca.jpg

Así es que inmediatamente Mica Viciconte, agradecida por el regalito, no dudó en agradecer y adoptar la campera como una de sus prendas favoritas de aquí en más, luciendo orgullosa a su hijo. Según pudo saberse, el trabajo es 100% artesanal, dado que está pintado manualmente con pincel en su totalidad.

Campera Mica Viciconte Luca Cubero.jpg Mica Viciconte lució orgullosa y emocionada la campera de jean con Luca pintado en la espalda que le regalaron.

Mica Viciconte fue terminante cuando le preguntaron si se va a casar con Fabián Cubero

Los rumores de crisis entre Mica Viciconte y Fabián Cubero se instalaron en los medios hace unas semanas y fue la propia ex Combate quien se refirió por primera vez a esto desde el ciclo Ariel en su salsa. En aquella oportunidad, el conductor Ariel Rodríguez Palacios le preguntó a la ex Combate sobre el padre de su hijo Luca, quien había viajado a Brasil por cuestiones de trabajo: "¿Ya volvió de Brasil el muchacho?", consultó.

"Sí, ya volvió, aunque no llegó en horario y fue todo un caos. Hubo problemas en casa pero no hubo crisis como dicen todos los portales", explicó la rubia, haciéndese eco de los trascendidos que corrieron en los medios. "Bueno, Mica, ya que estamos podés aclarar si hay o hubo crisis entre ustedes", le marcó el panelista Nicolás Peralta. A lo que ella respondió tajante: "No, no hay crisis ni pasa nada. Estamos muy bien, bárbaros, no sabés".

mica viciconte 1.jpg En los últimos días, Mica Viciconte negó rumores de crisis con Cubero pero también negó que vayan a casarse.

Lo cierto es que otra vez en televisión Mica Viciconte esta vez descartó de pleno la posibilidad de casarse con su actual pareja y padre de su hijo. Fue después de que en el programa donde trabaja saliera el tema de las bodas y ella ahí fue contundente en su respuesta. "Yo anuncié el casamiento de mi mamá. Yo no me voy a casar. No hay casamiento. No va a haber casamiento, así que no esperen", lanzó Mica.

"¿Y Fabián tampoco quiere?", le preguntó Peralta. "No. Olvídate. Y mejor. Le vine bárbaro. Pero puedo hacer fiesta sin casarme. No me voy a casar", se sinceró la marplatense. "Nunca digas nunca", le dijo Rodríguez Palacios. "¡No me voy a casar!", cerró ella muy segura.