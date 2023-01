Michael Bublé reveló el secreto para que su relación con Luisana Lopilato sea exitosa

Luego reveló cómo organizan su vida profesional: “No estaré de gira durante ciertos meses porque ella estará filmando una película, así que seré papá en el set, y luego ella hará lo mismo por mí”.

Bublé y Lopilato tienen cuatro hijos, Noah, de 9 años, y Elias, de 7, y las niñas Vida, de 4, y Cielo, de 5 meses. Sobre su planeación, el artista indicó: “No nos importa lo que hacemos, estar juntos es el objetivo”.

La primera mitad de este 2023, de enero a junio, Michael estará de gira por el Reino Unido, la cual, dijo, será algo único: “Creo que este es el mejor espectáculo que he hecho en mi vida. Me encanta el estudio de grabación y filmar frente a una cámara, pero no es lo mismo que poner a miles de personas en una habitación, que han pasado por mucho y necesitan esa conexión”.

“Lo que quiero ser, sin predicar nunca, es un unificador. Es más que solo cantar canciones o contar un chiste. Especialmente dados los tiempos en los que vivimos, realmente estoy tratando de unificar a las personas y animarlas”, remarcó.

El cantante también comentó que fue muy complicado volver a dar conciertos en 2022 y separarse de su familia, pues en 2016 su hijo Noah fue diagnosticado con cáncer de hígado, el cual ha estado en remisión desde el 2017.

“Eso, por supuesto, me cambió en gran medida: cambió lo que me importaba, cambió la forma en que veía la vida”, dijo el artista y sumó, “Durante la mayor parte de mi vida como artista y, especialmente en el escenario, me convertí en mi alter ego. Me convertí en el superhéroe que siempre quise ser. Luego, mi esposa y yo pasamos por algo impensable, y perdí el alter ego”.

Luisana Lopilato y Michael Buble.jpg

Michael Bublé sorprendió a Luisana Lopilato antes del estreno de Casados con hijos

Después de varias postergaciones, pandemia mediante, finalmente anoche se estrenó la versión teatral de Casados con hijos en calle Corrientes con un lleno total. Pero lo cierto es que horas antes de levantar el telón, el canadiense Michael Bublé sorprendió a su mujer, Luisana Lopilato, integrante de la comedia, con un romántico mensaje en sus redes sociales.

El cantante se apareció en el último ensayo de su mujer y, con una foto suya desde la puerta del teatro, compartió un posteo desde su cuenta de Instagram con particular detalle que enterneció a sus más de 3 millones de seguidores.

"Estoy aquí en @teatro_granrex para apoyar a @luisanalopilato mientras ensaya su nueva obra Casados Con Hijos. ¡¡Estoy muy orgulloso de ella!! Después de años y años de hacer películas increíbles, sé lo mucho que significa para ella estar de regreso, vivir en el escenario y conectarse con todos ustedes", contó tan enamorado de la argentina como el primer día.

En tanto, feliz de cada uno de los logros de su amor, Michael Bublé reveló el detalle que demuestra que el canadiense está en pendiente de la mujer de su vida: "¡Ya se han vendido más de 100.000 entradas! #funfact este es el teatro exacto donde Lu y yo nos conocimos, hace 15 años", refiriéndose a aquel recital en el que Luisana Lopilato fue a verlo, y desde el escenario al verla supo que sería su esposa y la madre de sus hijos.