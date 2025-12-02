La Joaqui, afuera de la tapa de Gente: la verdad detrás del rumor que involucró a Wanda Nara

La conductora incluso compartió un intercambio de mensajes. "Tengo un chat entre el mánager que me llegó", dijo antes de leerlo. "Manu, le dice Juan Abraham. Es eso que te digo, nadie tenía nada contra ella. Si quiere venir que venga, sin problemas", leyó la comunicadora.

"Pero si quiere venir a la fiesta no a la tapa", aclaró Yanina.

El ida y vuelta siguió: "El representante le dice: '¿Cómo si quiere venir que venga?'. Juan le contesta: 'No veas un fantasma donde no lo hay porque es real que no hay nada raro'".

Para cerrar, Latorre remarcó: "Son 90, 100 figuras, no están todos". Sin embargo, Martín Cirio, invitado al ciclo, lanzó su propia interpretación: "Obvio que hay algo raro. O sea, que haya otras figuras y no esté La Joaqui...".

En medio de esta polémica, se supo que Luck Ra, pareja de La Joaqui y uno de los artistas más destacados del año, sí fue convocado por la revista como personaje del 2024, lo que generó aún más comentarios sobre la ausencia de la cantante en la tapa.

Que dijo La Joaqui sobre su supuesta pelea con Wanda Nara

En Sálvese quien pueda (América TV), La Joaqui se refirió a los rumores que la señalaban como protagonista de un enfrentamiento con Wanda Nara durante las grabaciones de MasterChef Celebrity. La artista decidió aclarar la situación y, además, habló de su relación con Valentina Cervantes, pareja del futbolista Enzo Fernández.

"¿Estás al tanto de lo que se estuvo hablando del cruce entre Wanda y vos?", le preguntó el cronista Rodrigo Bar. Con una sonrisa, La Joaqui contestó: "Chicos, de todo. Me entero porque me cuenta mi abuela. Es mentira".

Acto seguido, la cantante sumó: "Yo soy polvorita, pero no hubo ningún cruce. Sí fue retriste que se fuera Valu porque no queríamos que se fuera, pero nos llevamos rebien entre todos. No no hay tal crisis". De esa manera, descartó cualquier tipo de conflicto dentro del programa.

Respecto a su vínculo con la mujer de Enzo Fernández, La Joaqui fue clara y defendió su amistad: "Vi mucha gente muy grosera, a base de esta mentira, diciendo: 'Ay, ¿qué? ¿Compartieron tres meses y ya son amigas?' La verdad que sí. Si la conocieran a Valentina sabrían que ella es un amor a primera vista. Nos hemos juntado en la casas de nosotras. Hemos hecho un grupo relindo. Es imposible no enamorarte a primera vista de una persona tan buena en este ambiente que estamos tan acostumbrados a lidiar con la vorágine y el interés. No fueron tres meses. Necesité 24 horas solo para saber que si ella necesita que yo esté, yo estoy".

Finalmente, al ser consultada sobre el supuesto mensaje que Wanda habría enviado a Enzo Fernández, la cantante salió en defensa de su amiga y fue categórica: "Valu es una gran señora. Es una una diosa. Y lo que más le importa son sus hijos, es familia. Ella no haría nada que perjudique a sus nenes".