Millonario reclamo y fuerte acusación a Wanda Nara de una ex empleada: "Rebeldía"

Esta historia ya era conocida y Analía trabajó con Wanda en el momento de su escandalosa separación de Maxi López y cuando comenzaba después su historia de amor con el futbolista Mauro Icardi.

La mujer que estuvo acompañando a la mediática desde 2013 hasta 2016, reclama una suma que ascendería a los 20 millones de pesos, que en dólares serían unos 17 mil.

Además, Wanda Nara habría evadido las notificaciones legales enviadas a su domicilio por esta causa, por lo que habría sido declarado en "rebeldía".

“Desde ese momento Wanda se hace la otra y no le paga lo que le debe, cree que no tiene que pagarle. Los abogados están queriendo intimar a Wanda y no se la puede notificar, y ellos dicen que la deuda son al día de hoy veinte millones de pesos", se apuntó en el noticiero del Trece.

Samanta de Bake Off fulminó a Wanda Nara y le bajó el pulgar como conductora

Cada vez falta menos para el estreno de la edición famosos de Bake Off, con la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe.

La elección de la mediática para el programa generó controversia porque originalmente habían pensando en Paula Chaves, que estuvo al frente de las versiones anteriores.

A esa polémica se subió Samanta Casais, ex participante de la competencia. "A mi no me gusta Wanda para conducir. Y menos Bake Off", expresó la pastelera, al ser consultada por la ausencia de Chaves.

La chica cuestionó el profesionalismo de Wanda para la conducción, una tarea que ha desempeñado en otros proyectos. "Tiene unos vacíos, como baches... no me gusta. Para mí, Bake Off es Paula", afirmó.

Sami, como era llamada durante la competencia de pastelería, siguió letal con la botinera: "Es que no es conductora, no se por qué la ponen en todos lados".

"Wanda es la esposa de Icardi, todo bien divino. Hace unos negocios barbaros, está como modelo, ya la meten en cocina y para mi no da. Menos como cantante", agregó.

La ex Bake Off consideró que en Telefe "se enamoran" de una figura y no la sueltan. "Para mí se enamoran de un personaje y lo meten en todo. Como con Santi Del Moro, hasta en la sopa", remató.