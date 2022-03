Milva Castellini como nunca la viste: Estalló en la radio y pidió que "dejen de robar"

Catellini.jpeg La periodista Milva Castellini le pidió a la dirigencia política que dejen de robar desde su programa radial en AM 540.

Además, enfática, planteó el país que quiere para los que vienen y se refirió a la Unidad de la resiliencia: "No quiero que seamos líderes porque sabemos levantarnos. Creo en la resiliencia pero no por la oficina ridícula que nos quisieron poner. No necesitamos que nos den clase de resiliencia. Pero no quiero esa perspectiva de país. Quiero otro país. Y creo que no se están dando cuenta de que estamos encima de una olla de presión. Y ya reventamos varias veces".

Claro que también hizo hincapié en el hambre que hay en el país: "No quiero vivir en un país que cada 10 años reviente. No quiero ese país para mis hijos. Entonces no estamos entendiendo qué es lo que pasa. Hay gente que no come. Mientras haya gente que no coma, mientras haya pibes fuera de la escuela, mientras haya chicos que a los 15 años tengan un arma en las manos y estén dados vuelta de paco, de qué estamos hablando. De qué otras discusiones estamos librando en el ámbito de la política y el Senado". Y sentenció "NO ENTENDIERON NADA".

Milva Catellini le pidió a los políticos que dejen de afanar

Así, en plena efervescencia por la actual situación del país donde todo parece ir de mal en peor, Milva Castellini dio su punto de vista, continuó su crítica a la intención -finalmente trunca- de crear una Unidad de Resiliencia y pidió a la dirigencia política que dejen de robar. "Hasta que no tengamos los hospitales en condiciones, no hablemos de eso. Hasta que todas las escuelas públicas no estén impecables no hablemos de nada mas. Después vemos el resto. Y dejen de afanar, por favor se los pido", disparó durísima.

Milva Castellini radio BASE.jpg Milva Castellini conduce a diario A primera hora en AM 540.

"Sean un poquito de buena gente y dejen de afanar. Porque el nivel de corrupción que tenemos es asqueroso, es Inmundo. Todo lo que falta en las escuelas y en los hospitales se lo robaron, señores. Si no no cierra", enfatizó..

En tanto, ya hacia el final de su editorial, la periodista destacó la paradoja de la riqueza de Argentina al tiempo que medio más de medio país se está muriendo de hambre: "Porque somos un país rico, por naturaleza, por generación de empleo y producción. Tenemos todo para serlo. Quedamos así porque nos arrasaron. Los anteriores y los anteriores y los anteriores... Cada vez son más las personas que no comen, que no tienen nada para poner en la mesa ni al mediodía ni a la tarde ni a la noche".