Mimi Alvarado reveló el motivo de su feroz pelea con Milett Figueroa: "La pasé muy mal en el verano"

"Lo que me encabronó fue que nunca vi un jurado, no sé si es algo nuevo, que esté antes en los ensayos", admitió la pareja de Luciano 'El Tirri'.

Luego, Milett habló y le dijo a Mimi: "Realmente yo no entendí por qué hubo esa reacción cuando solo me encargué de puntuar la presentación de esa noche, y hubo una descolocación de tu parte que me sorprendió. Lo que yo quiero saber por qué conmigo y no con el resto del jurado".

"Porque contigo tengo un vínculo más cercano, y cuando nosotras hemos estado... Yo la pasé muy mal en el verano", le respondió Mimi. "Pero ese no es mi problema", aseguró Milett. "Es tu problema porque tú fuiste parte de eso", sentenció la participante.

Ahí, intervino la conductora Florencia Peña: "Ustedes filmaron un reality, ¿no es cierto? Y en ese reality ustedes tuvieron algunos desencuentros". "Sí, dentro del reality pasan muchísimas cosas, ahí recién nos estábamos conociendo. Nosotras hemos compartido pocas oportunidades. Cuando puedan ver el reality, van a poder ver qué pasó en ese momento", contó la peruana.



"No fue una pelea, fue un teléfono descompuesto que no entendí", sumó Mimi. Inmediatamente, Marcelo Polino disparó picante: "Igual, negra, la tenías atragantada, porque le tiraste que cantaba mal en un video, que era un desastre cuando cantó en Perú, que había llegado acá porque era la novia de Tinelli, que vos trabajás en Argentina".

Al escuchar las palabras de Polino, Mimi trató de arreglarla y le tiró flores a la jurado. Y Milett remarcó orgullosa: "Lo que yo quiero aclarar acá, porque mucho se dice, es que no me molesta para nada tener una persona que me haya puesto en este lugar. Me siento muy orgullosa de que me dé la oportunidad mi novio de estar sentada aquí. Eso no quiere decir que desmerite todo el trabajo que yo vengo haciendo años atrás. Tengo 15 años trabajando y forjándome. Pero claramente estoy aquí por mi novio, no tengo nada que ocultar, no se descubrió América".

En el streaming del certamen, Damasia Ochoa señaló qué habría sido lo que le molestó a la dominicana: "Ella cuenta que en el verano, en el reality de los Tinelli, hubo un conflicto que vos lo agrandaste mucho, como que te hiciste la víctima y que quisiste separar a Mimi y ponerla en un lugar complicado y a ella le dolió mucho".

La mujer de Tinelli desmintió esa información. "Yo siento que es todo una fantasía. No sé de donde saca tanta imaginación, realmente es muy tremenda", manifestó.

Pero la cosa no quedó ahí. Cuando le preguntaron si el domingo compartió un almuerzo en familia con Mimi y Marcelo, la peruana lanzó una frase letal: "No almorzamos el domingo con Mimi. Era una comida en familia".

Y remató: "Mimi no es mi familia, es la novia del Tirri. Yo estoy con Marcelo y comparto con la gente que está a su alrededor, pero no comparto con ella".