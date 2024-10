En medio de la preocupación, Alfa habló sobre su salud en el Cantando 2024: "Tenía los pulmones..."

Sin embargo, en su presentación del día de la fecha, Flor Peña le preguntó por su estado y Alfa explicó: "Estoy mejor. Baje 9 kilos y medio. Fue un mal diagnóstico, no tenía nada que ver la vesícula así que zafé de la operación”.

“Fui a ver otro médico en el mismo sanatorio. Me hizo un estudio y me dijo 'una locura, vos en la vesícula no tenes nada'”, detalló.

De todas formas, reveló que su malestar se debía a otra complicación, que a la larga solo se trató de un susto. “Tenía los pulmones llenos de agua. No estaba bueno. Por eso no podía respirar, no podía dar un peso y me sentía muy mal. Por suerte pasó, ya está”, comentó.

Alfa y su compañera llegaron al Cantando 2024 en moto y la reacción del jurado fue letal: "Inútiles"

Con la segunda ronda del Cantando 2024 (América 2024) a pleno, los participantes comenzaron a arriesgarse en sus performances para impactar al jurado y luchar por continuar en carrera.

Es así que este viernes, Walter Alfa Santiago apostó a un ingreso triunfal llegando en moto al estudio junto a su compañera, Manu Perin, e intentó usar el elemento durante su interpretación de Juntos a la par, de Papo.

Lo cierto es que el ex GH entró orgulloso a la pista manejando su moto apta para competición. "Yo no quiero ganar, quiero ser el uno... Siempre la idea es dar todo", le dijo entonces a Flor Peña, la conductora del reality.

Pero la realidad es que al jurado no le convenció para nada la propuesta, y Nacha Guevara fue la primera en darles una dura devolución. "Falta utilizar ese elemento. Yo no digo que tienen que andar dando vueltas por la pista. Pero si traemos esto que es tan importante hay que usarlo. Porque si no queda un aparato ahí y ustedes dando vueltas alrededor (...) La puesta desvirtuó el tema", argumentó y los calificó con un 4.

En tanto, Flavio Mendoza coincidió con su compañera y deslizó: "Una pena, porque si se piensa un poquitito se puede lograr más", levantando su paleta con otro 4.

Pero la respuesta letal llegó de la mano de Marcelo Polino, el más más exigente del jurado, que estuvo de acuerdo con sus compañeros y responsabilizó al coach por la idea que no sumó nada a la performance. "El coach del señor Alfa, que incorporó la moto, es el mismo coach que incorporó la carterita el otro día. Se ve que tiene la manía que incorporar cosas inútiles", sentenció antes de calificarlos con un 0.