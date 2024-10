Durísimo cruce entre Mimi Alvarado y Milett Figueroa en el Cantando 2024: "Que no me busque"

"Yo estoy muy arriba porque vengo de días complicados. Ahora, Milett, a cualquier persona, cantante sea profesional o no, la puede pifiar en el escenario, y yo siempre dije que fui la que tuvo menos tiempo de ensayo. Yo vi un video de Milett, que cantaba e hizo un disparate. Yo sé que tú cantas muy lindo porque hemos compartido momentos, y me encanta, pero ahí te falló lo escénico”, siguió.

Ante su acusación, Milett fue concisa y retrucó: “Cuando tengas la oportunidad de ser jurado vas a poder calificar. Tienes que poder aceptar los puntajes. Ahí está mi puntaje, gracias. No hablo más contigo”.

Mimi Milett

“Hiciste un desastre. Tiene que ver porque a cualquier persona le puede fallar, yo la respeto pero puede pifiar. No me dieron tiempo nunca, me mandaron en pelot… a cantar. Todo mal, todo mal, pero también háganse cargo. Yo le estoy diciendo a Milett, que me puso un 0, e hizo un disparate en los certámenes que ha estado. Póngame 0 y ya está, no tengo mucha paciencia hoy", siguió Mimi.

Acto seguido, reconoció que le dolían las palabras de la jurado por su vínculo familiar. Sin embargo, la modelo peruana disparó: “¿Qué te duele Mimi? Si no pierdes la oportunidad cada vez que te ponen el micrófono de hablar mal de mí, ¿qué te duele? Me sorprende que digas eso cuando no pierdes la oportunidad de despotricar gratuitamente. Aprende a aceptar las críticas”.

“¿Cuando hablé de ti? ¿Sabes cómo despotricaste en el verano? Me hiciste el verano imposible, basta. Tú eres actriz y mientes mucho. Basta Milett. Que no me busque porque me encuentra. No me arrepiento de nada de lo que dije, no me retracto", sentenció la participante.

Yanina Latorre fue letal con la participación de Mimi Alvarado en el Cantando 2024: "Infumable"

Yanina Latorre habló sobre la participación de Mimi Alvarado en el Cantando 2024 y fue letal. La angelita cuestionó la presencia de la novia del Tirri en la competencia.

“La verdad, no me gusta Mimi como participante. Me parece que va a la defensiva, va violenta, se queja de que no tuvo ensayos, pero bueno... ¡vos lo agarraste!”, expresó la integrante de LAM en su programa en El Observador.

Yanina mencionó que Mimi se comportó muy mal con Martín Salwe. "Lo maltrató, y él está ahí de locutor como estaba la enana (por Feudale), van hablando encima de los participantes. Es un chiste, es humor”, acotó.

La angelita señaló que la novia del Tirri reacciona con violencia porque no resiste la crítica. "Lo que pasa con Mimi es que no soporta la crítica. Estaba infumable el otro día. Yo lo puse en Twitter y ella me respondió: ‘Estúpida, vení vos a cantar’. Pero yo no estoy cantando, no me expongo. Cuando yo era participante y me iba mal cantando, no insultaba a la gente. No sabés todo lo que me dijo”, detalló.

“Si no estás preparada para que te juzguen y para que todo Twitter hable de tu performance, andate a otro programa. Estamos para eso, para twittear y dar nuestra opinión”, remarcó.

Y finalizó diciendo que Mimi no entiende el "juego mediático". "No es divertido ese papel, maltrató a Salwe y lo dejó muy expuesto. Lo amenazó al aire, y eso no es gracioso. Yo creo que ella no entiende el juego, no está bueno”, remató.