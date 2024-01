Miriam Lanzoni recibió el 2024 con Christian Halbinger tras las versión de separación

Al parecer, todo fue una crisis pasajera. En las últimas horas, en sus historias en Instagram, Miriam Lanzoni compartió fotos de su fiesta de fin de año, donde se la ve muy bien junto a Christian Halbinger.

En una de esas imágenes se los puede ver disfrutando a pleno de su amor y, en otra postal, están posando junto a los hijos del empresario, que eligieron recibir el 2024 junto a su papá y la pareja de él.

Miriam Lanzoni se reconcilio.jpg

La firme decisión de Miriam Lanzoni tras enterarse que Alejandro Fantino será papá

Semanas atrás, Alejandro Fantino dio a conocer la mejor noticia. El conductor será padre por segunda vez, fruto de su relación con la modelo Coni Mosqueira.

“Estamos esperando un bebé con Conita. ¡Miren la panza hermosa! Viene un hijo. Se los queríamos contar a toda la banda del otro lado", anunció el periodista en su programa en Neura.

En una nota con Socios del espectáculo, la actriz Miriam Lanzoni reveló que, apenas se enteró de la noticia, se comunicó con su ex pareja. "Le mandé un mensaje. A mí me pareció hermosa la noticia, bah, es una noticia preciosa...", precisó.

En el ciclo de El Trece el consultaron si también se contactó con la modelo. “No, porque no tengo su número, no la conozco”, respondió la invitada.

Miriam indicó que no le escapa a hablar de Fantino porque "es parte de mi historia y de mi vida". "Es una persona que yo voy a querer siempre, esté con quién esté", remarcó.

Por último, la actriz dijo que entiende si Coni prefiere no tener contacto con ella. "Es respetable si su actual mujer no tiene ganas de hablar de mí, ni tener un vínculo, no tiene por qué hacerlo. Me parece que hay que respetar porque es el terreno de él, de su familia”, cerró.