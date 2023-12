En LAM dieron a conocer la separación de una famosa actriz: "Viene remando hace mucho"

“Hoy finalmente le confirmó. Ella se fue a pasar la navidad con su familia a otra provincia y él la persiguió, se mandó. Ella quiere tener su propia familia y por eso venía remando”, explicó la angelita.

Y agregó: “Me dijo que ya está, que ya remo un montón. Christian le metió los cuernos con una moza y ella viene remando hace mucho, pero ahí se rompió algo. Se ven muy bien en las redes sociales pero las redes no son la vida real”.

La firme decisión de Miriam Lanzoni tras enterarse que Alejandro Fantino será papá

Hace unos días, Alejandro Fantino dio a conocer la mejor noticia. El conductor será padre por segunda vez, fruto de su relación con la modelo Coni Mosqueira.

“Estamos esperando un bebé con Conita. ¡Miren la panza hermosa! Viene un hijo. Se los queríamos contar a toda la banda del otro lado", anunció el periodista en su programa en Neura.

Este martes, en una nota con Socios del espectáculo, la actriz Miriam Lanzoni reveló que, apenas se enteró de la noticia se comunicó con su ex pareja. "Le mandé un mensaje. A mí me pareció hermosa la noticia, bah, es una noticia preciosa...", precisó.

En el ciclo de El Trece el consultaron si también se contactó con la modelo. “No, porque no tengo su número, no la conozco”, respondió la invitada.

Miriam indicó que no le escapa a hablar de Fantino porque "es parte de mi historia y de mi vida". "Es una persona que yo voy a querer siempre, esté con quién esté", remarcó.

Por último, la actriz dijo que entiende si Coni prefiere no tener contacto con ella. "Es respetable si su actual mujer no tiene ganas de hablar de mí, ni tener un vínculo, no tiene por qué hacerlo. Me parece que hay que respetar porque es el terreno de él, de su familia”, cerró.