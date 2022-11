Mirta Busnelli se metió en la polémica de El encargado: "En la serie lo ponen como a un canalla"

Pero lejos de que las llamas se disipen, llegó otra actriz de la serie, Mirta Busnelli que echó más carbón a la discusión para que el conflicto no se muera.

En Ventura Show, el programa que conduce Luis Ventura por Radio Del Plata, la columnista de espectáculos Daniela De Lucía le consultó acerca de esta controversia y Busnelli sorprendió con su respuesta. “En la serie lo ponen como un canalla”, dijo.

“Recién llegó de Chile y la verdad que no sabía nada”, confeso la actriz que encarna a Tatiana en la serie. Tras un breve repaso de lo ocurrido, por parte del equipo periodístico, Busnelli no se guardó nada y apoyó a su compañero: “en la serie lo ponen como un canalla, pero no está diciendo todos los porteros son así”, dijo.

La reflexión de Mirta Busnelli sobre la serie El Engargado

“Entonces cuando muestran a una persona que es un criminal, todos tendríamos que decir que todos no somos criminales, no hagan un criminal. Me parece que no va”, reflexionó la reconocida artista.

Además, se refirió a la ficción en Argentina, una deuda pendiente: "En la televisión tendría que haber ficción nacional. Hay una ley que indica un porcentaje de contenido nacional, pero no habla de ficción. En este momento, debe haber una ficción nacional. O dos. Pero hace tiempo que no existe y mucho menos en la pandemia que fue una catástrofe".

"Ahora bien, las plataformas han movido esto y mucha gente está trabajando. Supongo tendrán mano de obra barata. Ahora hay mucho movimiento comparado con otros momentos". cerró.