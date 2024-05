Mirtha Legrand confesó cómo es su rutina diaria y sorprendió a sus invitados

Inmediatamente, Jorgelina Aruzzi sintió mucha curiosidad y le preguntó: “¿Te levantas temprano?”. “¡No, tardísimo! Me acuesto a las cuatro de la mañana”, confesó.

“A esa hora estoy en la cama, leo los diarios a fondo. Veo un poco de televisión, los noticieros y algún libro que estoy leyendo”, detalló la legendaria presentadora.

Y cerró: “A mí me gusta la noche porque nadie me molesta. Es linda la noche. Nadie me molesta. Es linda el silencio de la noche. Nadie me molesta, nadie me llama por teléfono y estoy tranquila porque casi no hay ruido”.

Andrea Frigerio reveló una intimidad de cuando trabajaba con Mirtha Legrand en La Dueña: "Comía..."

Este martes,Andrea Frigerio visitó Noche al Dente en América TV, cantó “Las Luces de mi ciudad” y se sometió al desafío de sus nombres actorales.

Luego, fue consultada por sus sueños a cumplir y confesó: “Me falta hacer comedia musical y quiero ser directora de cine”.

Al momento de repasar la vida de Andrea en fotos recordó a Maradona: “Yo amo a Diego, vino a mi casamiento y bailamos un montón”.

Entre sus secretos de belleza explicó su tip: “En los bares pido agua caliente para tomar”. Y hasta reveló: “No me gusta el helado”.

Ya en las clásicas “10 al hilo” confesó: “Cuando me crucé a Oscar Martinez le pedí que por favor se haga la película El ciudadano ilustre porque era la única oferta laboral que tenía”, y recordó “en mi primera escena con él temblaba”.

En otra pregunta del hilarante cuestionario, Fer le preguntó por Mirtha Legrand y la invitada contestó: “En las grabaciones de La Dueña comía sanguchitos con Mirtha Legrand, yo la quiero un montón porque es muy generosa”.

“El Disco de la Vida” de Andrea Frigerio empezó con mucha emoción y con lágrimas en los ojos habló de su marido: “Lo amo, con Lucas mejoré como persona”. También recordó a su mamá y reclamó que la escuela rural que hizo “debería llamarse como ella”.