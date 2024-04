Mirtha Legrand se quebró en vivo al recordar a su hermana Goldy: "Me destrozó"

Ahí, Mirtha, con la voz entrecortada, confesó: "La pandemia me destrozó. Además, no pude enterrar a mi hermana. Son esas cosas que quedan en tu vida y en tu corazón para toda la vida. Son cosas muy duras, muy terribles".

Campi también compartió su dura experiencia que vivió durante el confinamiento: “A mí se me fueron mis viejos. Mi padre y mi padrastro. Los dos en una semana”.

Embed

Mirtha Legrand y su pregunta sin filtros bien íntima a Edith Hermida: "¿Te hiciste...?"

Mirtha Legrand le hizo una directa pregunta a Edith Hermida en su mesa sobre su físico acerca de si se había hecho alguna cirugía estética en el último tiempo.

La animadora tomó el mando de su clásico ciclo ante las vacaciones de su nieta Juana Viale e hizo una picante consulta a uno de los invitados de su mesaza al destacar cómo lucía en su aspecto físico.

“¿Estás cambiada, Edith? Para bien, eh... Estas cambiada para bien. Estás muy bonita, muy mona estás. ¿Te hiciste alguna cirugía?”, quiso saber la conductora.

Embed

A lo que la panelista de Bendita, El Nueve, reaccionó con sorpresa ante la directa consulta y sin filtros de Chiquita: “No. Mirá, ni bótox tengo. Me arrugo, me enojo. No me pongo ni bótox, ni ácido hialurónico, nada...”.

"Muy bonita estás", le remarcó Mirtha Legrand a una de sus invitadas del día. Edith Hermida contestó entre risas con su estilo y aclaró así que no se hizo ningún retoque estético en su rostro.

Qué momento al aire.