Mirtha Legrand fue a ver "Matilda, el musical" con Laurita Fernández: "Qué maravilla"

DSC_6970.JPG

Luego, comentó: "Con un elenco maravilloso, la dirección... No creo que en Estados Unidos lo hayan hecho mejor que acá". En ese momento, José María Listorti expresó su famosa frase: "¿Le gustó o no le gustó?". Sin dudarlo, la animadora afirmó: "¡Me encantó! Le agradezco mucho a Carlitos Rottemberg que me invitó, tuvo una brillante idea".

"Laurita, gracias, estás fantástica. El inspector que se enoja tanto está maravilloso también", comentó entre risas Mirtha Legrand.

Mirtha Legrand

DSC_6904.JPG

DSC_6966.JPG

RS FOTOS