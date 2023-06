Mirtha Legrand festejó la polémica canción de Nacha Guevara que tanto enojó a Susana Giménez

Claro que el programa de Flor de la V estuvo presente dentro de la sala teatral y fue testigo del cruce elogioso entre la cantante y la legendaria conductora. "Con todo mi corazón te doy las gracias por tu sentido del humor, por haber entendido de qué se trata la canción a pesar de todo lo que te dijeron", lanzó Nacha desde el escenario.

mirtha legrand nacha guevara en el teatro.jpg

Al tiempo que Mirtha le devolvió la gentileza: "Esa canción que me parece divina ¡No me ha afectado en nada! Te admiro, te quiero, te valoro muchísimo", así como recordó que quiso invitarla a su cumpleaños justo cuando le habían hackeado el teléfono a Nacha.

Asimismo, también frente al micrófono de Intrusos, Nacha Guevara sentenció sobre Mirtha: "Ella la entendió sin escucharla y ahora la entendió del todo porque ahora vio la canción completa y dijo que le encantó". Mientras que sobre los comentarios de Susana, aseguró que se deben "Porque no la vio. Hay que traerla a que lo vea y lo va a entender todo. Me sorprendió que me diera tanto crédito, tanto tiempo en una conferencia de prensa de ella".

Por último, sobre la supuesta envidia de la que habló Susana, Nacha Guevara no pudo más que reírse y dejó en claro: "De ninguna manera, no es así". "Es una canción que escribí hace tiempo" reveló y ante los dichos de Giménez asegurando que se quedó con la boca abierta debido a su canción, la creadora de Nacha en pijama cerró la entrevista recomendándole "Que la cierre".

Embed

La fuerte crítica de Nacha Guevara a Susana Giménez por sus dichos sobre el país: "Ella es..."

Nacha Guevara apuntó contra Susana Giménez tras sus reiteradas criticas al país y disparó: "Ella es lo que es gracias a la Argentina".

En Polino Auténtico: Íntimo (Radio Mitre), el programa de Marcelo Polino, la actriz criticó a la diva de los teléfonos por las opiniones que ha tenido sobre la situación de la Argentina. "A Susana la veo poco porque está perdida allá por las estepas", comenzó.

"Se la critica mucho porque se fue a vivir a Uruguay. 'Se ganó la plata en la Argentina y se fue a Uruguay'. ¿Vos qué mirada tenés de eso?", le preguntó el periodista. "Cada uno tiene derecho a vivir donde se le antoja. Si hizo su dinero legítimamente, puede vivir donde se le antoja, regalarlo, comprarse diez tapados de bison, no sé, que haga lo que quiera. Ahora, no me gusta cuando critica a la Argentina, que le ha dado tanto. Ella es lo que es gracias a la Argentina, no es una estrella internacional. Entonces ahí, no me gusta", lanzó Guevara.

Susana Giménez Nacha Guevara.jpeg

La actriz de La Mary ha sido crítica con el Gobierno de Alberto Fernández y ha opinado de todo un poco y uno de los temas que ha tocado fue la inseguridad. "A mí lo que más me duele es la inseguridad, ¿Cómo es posible que maten a la gente y no pase nada? No puede ser, no se puede creer", había dicho la conductora en su momento. "Acá la gente cree que puede avasallar a todo el mundo. Es una pena porque en todos los países cuando te ven con un auto divino te dicen 'enjoy (disfrutá), qué lindo auto'... Ahora porque les han llenado la cabeza, en el único país en el que está mal trabajar y ser rico, es la Argentina. No lo toleran", había agregado.

Por último, Susana había sostenido: "Yo creo que la gente lo tiene que entender, inclusive lo de los planes y lo demás. Ojalá todo cambie porque este país es tan grande, tan poderoso, tan rico, la gente no lo puede creer cuando le contás cómo está. Te dicen: 'ustedes con todo lo que tienen: el campo, las vacas, el granero del mundo'. Es increíble pero es así".