Julieta Prandi contó quién fue la primera persona que la ayudó a salir del calvario con Claudio Contardi

Julieta Prandi respira más aliviada tras la condena a su expareja, Claudio Contardi. Si bien contó con el apoyo de muchas personas en este duro camino, hubo alguien que fue clave para que poco a poco pudiera salir del difícil momento que atravesaba. Quién es y qué le dijo.

14 ago 2025, 22:18
Tras conocerse la condena de Claudio Contardi a 19 años de prisión por abuso sexual agravado y daños a la salud mental de Julieta Prandi, la modelo reveló en LAM (América TV) quién fue la primera persona que con un consejo la ayudó a salir del difícil momento que atravesaba.

Se trata de Sebastián Waizer, amigo de Julieta, quien la conoce desde el inicio de su relación con el empresario gastronómico por haber trabajado juntos, y que en uno de los encuentros pudo observar las situaciones de violencia, control y manipulación que ella estaba viviendo.

"En 2018, después de renunciar a lo de Moria, recibí una carta documento de la persona que trabajaba en mi casa y que estaba con él; me denunciaba por ocho años de trabajo en negro. Me denunciaba a mí, no a él. A raíz de eso, me convenció de que si yo no le pagaba la mitad, no podría irme ni divorciarme. Estaba con problemas de salud y amenazas, no tenía mucha lucidez", comentó que fue esta experiencia de abuso lo que la acercó a Sebastián, quien la ayudó a salir adelante.

"Comencé el workshop con Seba Waizer y Paul Ferreira para generar una entrada extra porque me habían retenido mi dinero. Me hice amiga de Seba y, en uno de esos viajes, él empezó a notar todo este control: que me iba a buscar al aeropuerto, que me ponía pálida, nerviosa, los mensajes, un montón de situaciones", detalló del momento exacto donde encontró la palabra de aliento y energía para separse físicamente de Contardi.

Y siguió el relato con Ángel de Brito y compañía: "En uno de esos viajes me dio la idea de que pidiera un préstamo. Me dijo: 'Vas a pedir un préstamo, te lo van a dar en 48 horas; con eso te alquilas un departamento y te vas'. Para mí fue el consejo de mi vida, fue lo que realmente me sirvió. No veía la salida".

Antes de su fallecimiento, Locomotora Oliveras alentó a Julieta Prandi en el juicio contra Claudio Contardi

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana condenó este miércoles a Claudio Contardi a 19 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado en perjuicio de Julieta Prandi.

En medio del alivio y la satisfacción de la modelo tras años de intensa batalla judicial que culminaron con una dura sentencia contra su exmarido, comenzó a circular en redes un video con un emotivo gesto de apoyo que recibió durante el juicio.

En las imágenes se ve a Alejandra “Locomotora” Oliveras, la reconocida boxeadora fallecida el pasado 28 de julio, dedicándole unas palabras de aliento a Prandi durante una visita al programa radial Sarasa, que la modelo conduce junto a Mariano Peluffo en La 100.

“Estoy recontra emocionada porque te conocí en persona, Juli. Sos una persona que admiro mucho, desde la tele a todo lo que pasó en tu vida. Cómo naciste de nuevo. Te quiero, te admiro, sos una hermosa", le decía Locomotora a Julieta.

La modelo le respondió con cariño: “Yo te quiero y te agradezco. La verdad que fue un privilegio conocerte, escucharte. Ya nos va a tocar charlar más en profundidad de tu historia de vida que a veces es un espejo”.

En ese intercambio, Alejandra le preguntó: “¿Qué es la vida para vos?”. Y Prandi contestó: “Para mí es vivir el presente. Como vos decís, la locomotora viene de adentro. Es el amor y el amor que uno le pone a las cosas, que es lo único que te levanta".

Luego, la boxeadora insistió: “Se puede salir adelante de cualquier problema, desafío. ¿Qué se necesita?”. La modelo respondió sin dudar: “Amor, ganas y mucha garra. ¿Vas a tener miedo? Sí, obvio, pero hay que hacerlo con miedo y todo”.

Con su energía característica, Oliveras concluyó: Con miedo y todo enfrentalo, se puede ganar, salir adelante, ¿le mandamos una piña al corazón a todas las mujeres?”.

Tras recordar aquel momento, también volvió a tomar relevancia el mensaje que la recordada deportista le dedicó después de la entrevista en Sarasa, cuando ya mantenían una relación de admiración mutua. “Vos sos invencible, podés con esto también”, le escribió Julieta a la campeona, en medio de la dura batalla que “Locomotora” libraba por su vida luego de sufrir un ACV, dos semanas antes de su fallecimiento el 28 de julio.

