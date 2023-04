Mirtha Legrand será operada la próxima semana: el motivo 

“Mirtha va a ser intervenida el martes en una operación programada que tiene que ver con su salud. Seremos cautos a la hora de los detalles, pero está programada y va a ir a quirófano”, contó Rodrigo Lussich.

Luego agregó: “Seremos cautos a la hora de los detalles, pero está bueno aclarar que es algo programado. Seguramente tendrá su post operatorio y esto pone en espera sus negociaciones sobre el regreso a la televisión".

"No es algo de rutina, pero sí algo sencillo que igualmente no deja de tener sus riesgos lógicos para alguien de su edad”, cerró el conductor y periodista.

Mirtha Legrand

La reacción de Mirtha Legrand cuando le preguntaron si cree que Jey Mammon es inocente

Anoche, Mirtha Legrand asistió al casamiento de Lizy Tagliani y Sebastián Nebot, que se realizó en un salón en Berazategui. La diva de los almuerzos fue elegida por la conductora como madrina de su boda.

A la salida del evento, un cronista de A24 le consultó a la estrella de la TV sobre Jey Mammon, que quedó envuelto en un escándalo luego de que se conocieran los detalles de la denuncia por abuso de parte de Lucas Benvenuto, un joven que salió con él cuando era menor de edad.

En La Pura Verdad, en ciclo de Esteban Trebucq, pasaron al aire la entrevista con Mirtha. "Es horrible", fue la frase categórica de diva al dar su mirada sobre lo ocurrido con el conductor y humorista.

"Me impresionó mucho, muchísimo. Me afectó porque me resulta amoroso pero la Justicia dirá", agregó, más tarde, La Chiqui, en declaraciones a Socios del espectáculo (El Trece).

"¿Cree que es inocente?", le preguntaron a la estrella. "No sé qué decir, no me hagan contestarles a eso. Se va a tener que saber la verdad algún día", concluyó.