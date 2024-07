Mirtha Legrand y Florencia Peña se reencontraron al aire y sinceraron los motivos de la distancia de años

"A los 17 fue mi primera mesa, era una niña", recordó Peña. “Tuvimos un pequeño desencuentro”, dijo Mirtha Legrand. A lo que la actriz reconoció: “Pero porque pensábamos distinto, ¿por qué?”. “Algo político me parece pero ahora ella está más tranquila”, retrucó la conductora.

Embed

"Le grieta no es más ideológica, es humana ahora", lanzó la actriz. Luego, Legrand le preguntó a Peña qué Argentina quiere y la actriz fue contundente: “No es esta Argentina actual. Me parece que en este momento necesitamos poder conversar ciertas cosas como no me gusta que haya tanto odio, que naturalicemos la violencia, me parece que no vamos a construir algo bueno. No me gusta que escrachen periodistas, me parece que no es por ahí. Podemos construir una Argentina más justa y respetándonos”.

“A mi el hambre es lo que más me preocupa”, le marcó la conductora. “Para eso, es necesario que el Estado esté presente”, comentó la actriz. Ahí intervino Robertito Funes Ugarte: “Pero se tiró mucha plata en muchos años. En su momento fue un despilfarro total de dinero. Ahora nos encontramos con las arcas vacías. El Presidente tiene una imagen mundial muy importante”.

Y Mirtha añadió en esa línea: “Qué buena imagen tiene en el exterior, la gente joven lo quiere”. Y Florencia Peña salió al cruce: “Tiene una imagen fuerte para la derecha, no para otros pensamientos. Yo respeto absolutamente, la gente lo votó y me parece fantástico porque la democracia es así. A veces nos gustan las cosas y a veces no”.

florencia peña mirtha legrand.jpg

La profunda reflexión de Florencia Peña por sus 50 años: "Si hiciste las cosas mal..."

El viernes 10 de mayo, se estrena el musical Mamma Mia! en el Teatro Coliseo. A horas de este estreno en la Ciudad de Buenos Aires tras su exitoso paso por la cartelera cordobesa, Florencia Peña habló con PrimiciasYa sobre este gran desafío de protagonizar esta obra.

“Estoy muy ansiosa, nerviosa... con ganas de subirme al escenario a hacer lo que mejor sabemos hacer: actuar, bailar y cantar. Es un espectáculo que nos encanta hacer. ‘Mamma Mia!’ tiene eso, es una obra llena de emociones y de energía positiva. Como ya la hicimos en Carlos Paz y también en Rosario, lo sabemos”, destacó la actriz.

Luego, Flor aseguró que se siente muy vinculada con su personaje: Donna, una mujer que cuando menos se lo espera tiene que enfrentar una situación de su pasado.

"Yo siempre digo que soy una actriz que canta, entonces siempre encaro a mis personajes desde la actriz. Mi cantante en la obra está supeditada a mi manera de contar el cuento", indicó.

Y sumó: “Este personaje me toca muchas fibras, tiene muchos puntos de contacto conmigo”, afirmó sobre este papel que en la película original fue interpretado nada más y nada menos que por Meryl Streep.