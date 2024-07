Momi Giardina destrozó a Flor Vigna en privado, pero su comentario se filtró por error: "Me hace..."

Embed

Sin embargo, segundos después, se vio brevemente una segunda historia de Giardina, que solamente figuraba en el apartado de Mejores amigos. "¡Uy! ¿No se vio, no?", preguntó Talledo.

El pequeño error que podría haber pasado desapercibido, se viralizó luego de que El Ejército de LAM (América TV) hiciera una captura de la historia que incineraba a Vigna por su manera de cantar.

"Me hace concha cómo canta", decía la historia de Momi Giardina sobre un video de la cantante.

comentario_Momi Giardina_Flor Vigna.jfif

Se supo un dato clave sobre la próxima canción de Flor Vigna, dedicada a Luciano Castro

Flor Vigna se encuentra de vacaciones en Tailandia y mientras disfruta de unos días de desconexión en la playa con sus amigas se supo que está preparando su próxima canción dedicada a su ex, Luciano Castro.

"Ella se iba a ir medio sola y después iba a llegar el chico con el que ella andaba pero al final no. Entonces, se fue con amigas", comenzó contando Paula Varela en Socios del Espectáculo (El Trece).

Luego aclaró que por la momento la cantante no tiene una fecha de vuelta planeada y explicó: "Flor me dice que está viajando, recorriendo y que, por ahora, no piensa volver salvo que le surja algo de trabajo".

Finalmente, la periodista se centró en el plano laboral y adelantó la charla que tuvieron acerca de su próximo lanzamiento. "Fue todo hecho por ella. Lo puso a trabajar a su padre, que tiene un vivero. Todas las plantas que se van a ver en el video son de él", aseguró.

Y concluyó con el dato más esperado: "Yo le pregunté si el tema estaba dirigido para Lucianito Castro y me dijo que sí pero que lo escribió antes de saber lo de Griselda Siciliani".