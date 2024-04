Mónica Ayos: "Tengo una deuda muy grande conmigo en Argentina"

En otro momento de la entrevista hablando de su pareja recordó: “Diego Olivera revoleó un control remoto cuando vio mi beso con Sebastián Estevanez” y al momento de hablar de poliamor Mónoca dijo: “en otro momento hubiésemos abierto la pareja pero hoy ya no”.

A corazón abierto, la actriz se emocionó al hablar de su vida lejos de Argentina: “Todo el tiempo quiero volver, siento que no me fui nunca”. “Tengo una deuda muy grande conmigo en el país pero no puedo volver, ya estoy rota”.

Llegando al final de “Noche al Dente” recordó su pasado de vendedora de rifas falsas: “lo hacía con mis amigas para ir a Pamper Nic y al cine”.