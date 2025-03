Morena Rial confirmó que se separó de Matías Ogas, el padre de su hijo Amadeo: "Siempre solita"

Además, el jueves por la noche la influencer salió junto a su amigo, el abogado Alejandro Cipolla, a tomar unos tragos y bailar un rato a un boliche porteño.

En más de una oportunidad a Morena la vincularon sentimentalmente con el letrado, pero ella siempre negó tener una relación romántica con él.

morena rial se separó.jpg

La impactante respuesta de Morena Rial ante las críticas por sus actitudes tras quedar en libertad

Hace semanas que Morena Rial quedó en el ojo de la tormenta a raíz de su detención por robo, y tras quedar en libertad, recibió fuertes cuestionamientos por sus decisiones en esta nueva etapa.

Desde ir al programa de Carmen Barbieri hasta no presentarse anoche a las pericias psicológicas por ir a un boliche, Morena fue duramente criticada y este viernes habló en DDM (América TV) respondiendo cómo se siente al respecto.

“No me llegó ninguna notificación, me lo dijeron cuando estaba detenida y se podrán imaginar que no me acuerdo. Yo esperaba que me notificaran, que me digan el lugar, la hora, si yo no tengo por qué esconderme”, aclaró en primer lugar.

Luego, algo enojada por los comentarios, disparó: “Me matan a mí en todos los programas y canales a toda hora cuando hay gente que también tiene otras causas y le tiran flores. ¿Cómo es? No entiendo”.

“A mí nadie me dijo en la cara, si vos tenes un problema conmigo de última decímelo en la cara. Todos se hicieron los copados, buena onda, y después salen por atrás matarte”, expresó acerca del trato de los medios.

En tanto, finalizó con una fuerte declaración y sentenció: “A mí no me cambia igual. Si fuera otra persona o de mente frágil…No se…Ya tendría que estar ahorcada con todo lo que hablan o dicen. Pero dentro de todo yo estoy bien, se lo que hice y sé quién a le debo o no le debo. Me resbala lo que digan”.