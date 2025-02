Los terribles audios de Carmen Barbieri apuntando contra Morena Rial: "Podría haberle preguntado..."

En este contexto, luego de los descargos cruzados de ambas protagonistas, en A la Tarde, América TV, se difundieron duros audios de Carmen refiriéndose a la polémica con la hija de Jorge Rial.

"La gente es libre y especialmente los periodistas al opinar lo quieran sobre mí, yo creo que hice una buena nota. Lo demás es todo un manejo, son órdenes de la producción que yo acato porque además estoy de acuerdo, nunca me lavé las manos menos ahora", comenzó la conductora.

Y explicó: "Sentarla en la mesa me pareció una buena idea porque ahora va a hablar sin hablar de ella. Yo pensé que ella tenía una lengua importante como tenemos todas, pero no".

"Nadie le iba a hacer un contrato por tres o cuatro días que le faltaba al programa. Vamos a ver si sirve de panelista pero no en mi programa porque termina y ella lo sabía, todos lo saben", sentenció Carmen sobre la posibilidad de que Morena se sume a panel.

En esa línea, argumentó: "Mis productores no están buscando personajes y notas para levantar el rating si ya el viernes termina el programa, sí están buscando contenido porque hay que seguir trabajando hasta el último día con toda la fuerza".

"El rating nuestro con ella no se levantó y no la llamamos para levantar el rating, la llamamos para tener la nota que muchos estaban buscando", le contestó firme Carmen Barbieri a Morena Rial tras su comunicado.

"Y yo fui muy correcta, le podría haber preguntado muchas cosas más. Sin embargo me cuidé, la cuidé, pero andá hacérselo entender. No me interesa tampoco", finalizó.

Morena Rial criticó con todo a Carmen Barbieri tras ser bajada de Mañanísima: "Me usaron"

Morena Rial se volcó a su cuenta de Instagram e hizo un duro descargo en respuesta a Carmen Barbieri y apuntó fuerte contra su programa, Mañanísima.

"Voy a aclarar que yo no pedí ir al programa de Carmen, ellos me llamaron infinitas veces, sólo acepté porque quiero trabajar para salir de este mal momento", explicó la joven.

Y remarcó: "Estoy intentando cambiar y creí que esto era una oportunidad, pero la intención real fue que me usaron para el rating y como no resultó, porque el programa ya está con fecha de levantamiento, decidieron decir el monólogo pero en la cara no me dijeron nada, porque quejas no podían tener, si en años tuvieron ese rating o fueron tendencia toda la mañana".

"Les deseo suerte en el próximo que encaren. Y si no les sirvió mi rating, que lo demuestre", concluyó firme Morena Rial.